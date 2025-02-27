北院裁定柯文哲解除禁見到3/10 可會面對象「這4人」

北院評議後裁定柯文哲自2月27日制3月10日解除禁見及通信，可會面對象包括陳佩琪、柯母何瑞英、柯妹柯美蘭、柯弟柯宇謙。圖為柯文哲妻子陳佩琪和柯媽媽到庭。（記者塗建榮攝）

2025/02/27 16:10

〔記者溫于德、吳昇儒／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城弊案及侵占政治獻金案，去年底被依貪污重罪起訴後仍羈押禁見中，然柯近期遭逢父喪，故為操辦喪事聲請解除禁見及通信。台北地院下午開庭提訊柯，檢察官認為解除期限應至柯父3月10日告別式為止，但到庭表達意見的柯妻陳佩琪低聲嗆「我們完全被壓制，不是嗎？」；同樣到庭的柯母何瑞英則數度啜泣。

北院評議後裁定柯文哲自2月27日制3月10日解除禁見及通信，可會面對象包括陳佩琪、柯母何瑞英、柯妹柯美蘭、柯弟柯宇謙。

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下午柯文哲被提訊到庭，聽陳佩琪當庭陳述，柯父自去年8月27日住院以來，柯文哲身為有醫學專業的長子都無法隨侍在側，而柯父這幾年都交代由長子（柯文哲）處理後事，且柯家另一個兒子信仰的宗教並非佛、道教，因此希望能對柯文哲解除禁見及通信。

柯母泣訴稱「我先生生病時，多次問我柯文哲在哪裡？」陳佩琪補充，現在禮儀公司每天拋出10幾個問題，例如柯爸要供在哪裡？告別式的程序？這些都需要身為長子的柯文哲透過解除禁見及通信而進行處理，因此她希望能夠解除禁見及通信至告別式後、也就是4月2日為止，因為還有其他要事得操辦。

檢察官林俊廷說，就治喪事宜而准許解除禁見及通信的期限，檢方尊重法院的決定，但請注意適法性、公平性、可監督性；至於檢方認為准許解除禁見及通信的期限，應至3月10日告別式為止。

此時陳佩琪低聲嗆檢「我們完全被壓制，不是嗎？」他接著說，我認為一個人不可能在告別式辦完後就辦完全部的儀式，因為一個人生活94年；不過，究竟需要多久時間辦完身後事，陳珮琪說尊重檢察官的決定。

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