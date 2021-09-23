採購案違失、濫用政風 監院糾正衛福部澎湖醫院

監察院。（記者謝君臨攝）

2021/09/23 17:47

〔記者謝君臨／台北報導〕監委浦忠成調查發現，衛福部澎湖醫院辦理採購案件，確實存有多項違失，另有未依規定訂定勤惰管理制度及抽查出勤，員工差勤異常反為常態；違法解僱勞工且未給付資遣費；濫用政風資源訪談同仁；特定科室離職率連年居高，以及確有「職場霸凌」等情形。監察院通過糾正澎湖醫院，並請衛福部督促改進。

浦忠成指出，澎湖醫院職場霸凌習氣，具體反應於諸多層面，影響所及，非限於本案陳訴人，更導致士氣不振與業務斷層，已損及政府形象與行政效能，更不利澎湖地區醫療品質；且陳訴人相關遭遇經媒體於2019年2月間報導後，衛福部雖於同年5月派員訪查，卻未察異常，直到監院調查期間，尚存諸多違失。

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糾正案文指出，澎湖醫院2018年辦理停車場設備租賃採購案驗收程序，主驗人員薛秘書未依政府採購法及契約規定辦理驗收，致複驗結果未能確定長達4個月，但該期間設備均已啟用。本案驗收爭議肇因於主驗人認知錯誤，徒耗行政資源於內部究責、貽誤驗收付款，違反政府採購法及採購人員倫理準則甚劇。

另，澎湖醫院「2018年至2019年一般事業廢棄物清除處理案」等3採購案，除違反政府採購法相關規定，履約時過度膨脹甲方權限，違反契約平等原則，且動輒函告解除契約及刊登不良廠商停權，均經採購申訴審議判斷認應予撤銷，徒耗行政資源、延宕採購效率並損及政府形象，違失甚明。

再者，澎湖醫院迄今未依規定訂定勤惰管理制度及抽查出勤，任令屬員濫用差勤異常申覆、加班申請得於事後為之，且未覈實計算時數、申請人核決己身加班、勞工疑似未經主管指派於法定應休假日加班在先，未有刷卡紀錄卻仍核予加班在後。另是否涉及不法或勞工過勞，應予查明。

此外，澎湖醫院考績暨甄審委員會承院長旨意，將年度考核結果應予續聘的約用人員，以勞基法「違反工作規則，情節重大」為由解僱，違反懲戒性解僱的衡量標準與最後手段原則，而有濫用對勞工懲戒的裁量權，應移請主管機關查明。

調查也發現，澎湖醫院動輒以政風訪談查處非屬貪瀆或不法事項、以刑法罪責箝制屬員反映意見，濫用政風資源；且該院近3年離職率皆逾10%，2019年度總務室同仁服務年資平均僅6個月，自2011年迄今總務室主任更迭16任，業務嚴重斷層，不利行政效率與服務水準。

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