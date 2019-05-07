澎湖醫院總務主任燒炭輕生 妹泣訴：受院長辱罵霸凌

2019-05-07 12:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕衛福部澎湖醫院驚爆職場霸凌！擔任總務主任的黃小姐控訴，院長郭泰宏百般刁難，不僅超時工作，並以言語羞辱，更不准請喪假，又因興建停車場標案標案問題，遭記2支小過、考績丙等，降調為精神科生活輔導員，令她痛苦不堪，壓力大到燒炭輕生。新北市議員劉美芳、立委柯志恩今天陪同陳情人家屬共同召開記者會，要求衛福部淘汰不適任院長。

黃小姐的妹妹控訴，姊姊原是一名績優公務員，轉調澎湖醫院後，常超時工作到晚上9點、10點多，甚至曾在半夜接到院長電話，要姊姊回辦公室處理業務。此外，院長對姊姊言語羞辱、威脅，還在會議中拍桌辱罵，姊姊回台灣本島看醫生，得用特休假請假，姊姊申請調職，院方又不肯放人。

黃小姐的妹妹說，最不能忍受的是大嫂因病往生，姊姊向主管請假，未料遭受刁難，主管甚至嗆她：「為何請那麼多天？把訃聞拿給我，我要親自打電話向喪家確認！」回家後姊姊情緒低落，竟燒炭輕生，所幸家人發現即時送醫救回，之後姊姊被診斷出罹患憂鬱症，生活大受影響。

劉美芳、柯志恩表示，澎湖醫院院長郭泰宏對待下屬未盡公平，以辱罵、超時工作、不准假等手段霸凌，更不理性將員工記過調職，建議將郭移送監察院調查；涉及工程採購等案件，須移送廉政署及公共工程委員會調查。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會簡任技正陳英作表示，離島醫院的總務主任工作繁重，黃小姐調任時，曾請相關職務人員提供諮詢及指導，針對當事人對考績有異議，已送考試院公務人員保障暨培訓委員會調查，預計5月下旬開會結果出爐，未來會持續關懷黃小姐的身心及工作情況。

澎湖醫院人事室主任楊玉龍回應，所有案件已交由政風室調查，因大嫂非直系血親，依據公務人員請假規則，無法給予喪假，但院方仍同意事假、補休或特休，或許是溝通不良造成誤解；此外，若當事人有加班，可依法申請加班費或補休，其餘部份等保訓會調查結果出爐再處理。

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