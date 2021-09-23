立院新會期 藍綠各斬獲8席召委

立法院各委員會23日舉行召委選舉，交通委員會召委分別由民進黨立委陳明文（左）、國民黨立委陳雪生（右）當選，2人又同是紀律委員會委員，在決定紀委會主席人選時，2人乾脆用「剪刀、石頭、布」猜拳決定。（記者廖振輝攝）

2021/09/23 10:14

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院8個常設委員會今天舉行召委選舉，每個委員會各選出2席召委；作為關鍵少數的立法院民眾黨團並未如上一會期與民進黨合作，在擁有席次的委員會都投給自己。最終結果，民進黨團和國民黨團在8個常設委員會均各自取得1個席次召委，各自取得8席召委。

立法院各委員會設召委2人，由各委員會委員每會期互選產生。由於召委擁有排審法案的權力，也成為兵家必爭之地。本次選舉，民進黨團在人數優勢下，已篤定每一委員會至少都有1位召委，總共8席，國民黨團固守4席，而民眾黨團成為關鍵少數，攸關其餘4席召委「獎落誰家」。

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上個會期，民眾黨團與民進黨團合作，民眾黨團在經濟、教文、衛環3委員會中均票投民進黨召委候選人，而交通委員會民進黨團將4票投給在該委員會中爭取召委席次的民眾黨立委邱臣遠，保送邱以5票當選召委。

不過，民眾黨團今早宣布，本次召委選舉不會與其他政黨合作，黨籍立委將在召委選舉投給自己；邱臣遠表示，黨團認為國會還是要有制衡監督的力量。

因此，召委選舉回歸到藍綠在立院的基本盤對決；其中、內政、司法、國防、教育及文化、財政等5個委員會均由推舉方式產生民進黨、國民黨各1席召委。

而交通、社會福利及衛生環境、社會福利及衛生環境等3個委員經藉由選舉選出召委；經濟委員會召委選舉，民進黨立委邱志偉獲得9票、國民黨立委謝衣鳯獲得5票、蔡壁如1票；由邱志偉、謝衣鳯當選召委。

交通委員會召委選舉，民進黨立委陳明文獲得9票、國民黨立委陳雪生獲得5票、民眾黨邱臣遠獲得1票；由陳明文、陳雪生當選召委。

衛環委員會召委選舉，國民黨立委蔣萬安獲得5票、民進黨立委莊競程獲得5票、民進黨立委賴惠員獲得4票、民眾黨立委賴香伶獲得1票；由蔣萬安、莊競程當選召委。

第10屆第4會期各委員會召委名單︰

內政：吳琪銘（民）、林為洲（國）；外交國防：趙天麟（民）、陳以信（國）；經濟：邱志偉（民）、謝衣鳳（國）；財政：鍾佳濱（民）、李貴敏（國）；教育文化：林宜瑾（民）、李德維（國）；交通：陳明文（民）、陳雪生（國）；衛環：莊競程（民）、蔣萬安（國）；司法法制：黃世杰（民）、葉毓蘭（國）。

衛環委員會召委選舉，國民黨立委蔣萬安獲得5票、民進黨立委莊競程獲得5票當選。（記者方賓照攝）

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