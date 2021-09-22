林錫耀：新竹縣市合併升格可「先行」

民進黨秘書長林錫耀指出，縣市合併議題，無論是不是新竹，都攸關國土等法治相關事宜，各地方的現況不同，但以新竹的現況來說，新竹縣市合併升格能夠「先行」。（資料照）

2021/09/22 16:48

〔記者楊淳卉/台北報導〕針對新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併升格直轄市倡議，據了解，林智堅今在民進黨視訊中常會上，再次強調「大新竹合併升格」急迫性，民進黨秘書長林錫耀則指出，縣市合併議題，無論是不是新竹，都攸關國土等法治相關事宜，各地方的現況不同，但以新竹的現況來說，新竹縣市合併升格能夠「先行」。

林智堅拋出「大新竹合併升格」議題，但由於新竹縣、市人口總數未達「地方制度法」直轄市人口125萬人門檻，若要合併升格必須修法。外界也關注，若新竹縣市合併升格，是否能趕上2022年九合一選舉。

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據了解，林錫耀在中常會上，再次提及竹竹合併升格議題。他指出，無論是新竹縣或是新竹市民，在民調上都獲得高度支持，目前也看到街頭上有新竹團結的看板，黨中央樂見這樣的倡議。

林錫耀提到，大新竹合併升格議題，其他縣市或許有不同想法，而在縣市合併上，無論是不是新竹，都攸關國土等法治相關事宜。各地方的現況不同，但以新竹的現況來說，新竹縣市合併能夠「先行」。

林智堅會中則強調，新竹合併升格有其「急迫性」，竹科在目前這場國際供應鏈重組的過程中，佔有重要地位，現在是竹科最關鍵的時刻。他並提到，在他提出新竹縣市合併後，新竹縣長楊文科也立即提出修法的提議，新竹縣及新竹市民在合併升格議題上都有高度民調支持。

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