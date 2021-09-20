新竹選情大亂鬥 民進黨陷苦戰

有大數據資料分析，在竹竹合併的大新竹議題中，聲量最高的並非林智堅（圖中），而是由贊成反對立場舉棋不定的楊文科（圖左）拔得頭籌，林為洲（圖右）居次，林智堅聲量第三。（資料照，本報合成）

2021/09/20 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，有大數據資料分析，在竹竹合併的大新竹議題中，聲量最高的並非林智堅，而是由贊成反對立場舉棋不定的楊文科拔得頭籌，林為洲居次，林智堅聲量第三，高虹安、邱顯智緊追在後，分析指林智堅需在藍營分裂三角督狀態下方有勝算，林智堅若欲藉大新竹議題接續現任市長光環，對內對外都須大量經營才會有勝算。

影響力數據公司（Quickseek）總經理陳丕舒指出，新竹市長林智堅拋出大新竹的新竹縣市合併升格議題，引發外界熱議，根據大數據觀察，幾位在地或有傳言有意參選的潛在候選人中，民眾黨的高虹安掌握了4成的網路聲量，6月以來幾乎囊括所有的網路暴量高點，國民黨的林為洲、時代力量的邱顯智及民進黨的林飛帆三者總和，才勉強接近高虹安的輿情聲量。

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國民黨除了版圖在新竹縣的林為洲之外，以年輕的林耕仁最高。民進黨則由鄭宏輝、李妍慧居首，兩人聲量差距極小，由此可見新竹市長在林智堅成功建立政績口碑後，竹科新經濟帶動的新政績新商機，使得原新竹市閔、新竹縣客的傳統觀點有所變動，有意入主新竹的參選人，經營紛紛朝向年輕化、網路化的趨勢明顯。

若針對大新竹升都與新竹市長競選數據比對分析發現，高虹安的聲量從原本4成降低到低於3成，林為洲則大幅拉升了一倍到佔比24%，邱顯智則與林耕仁狀態類似，在大新竹的議題中聲量，與選新竹市長趨勢一致，反觀民進黨的鄭宏輝、李妍慧從2%翻倍大幅拉升到5%，鄭朝方從0.5%拉升到2.3%超過4倍，但仍離鄭宏輝、李妍慧有一段距離，林飛帆更是掉到不到1%。分析指未來能接手林智堅的綠營候選人，必須能成功的吸納同黨在地的不同板塊，並整合時力成功，才可在現任政績光環下佔得優勢。

針對2022新竹市長可能佔優勢的潛在候選人輿情聲量，網路評價較優的前三為林耕仁、鄭宏輝以及李妍慧，林耕仁相對同黨候選人而言，算是資源尚待補充的新世代，兩名民進黨籍人選若能在初選階段透過年輕化優勢創造議題，與現任林智堅形象互相加持下，則有望拉升聲量彌補知名度的不足。至於聲量具優勢的高虹安、林為洲、邱顯智在正負評價則未有優勢。

根據QuickseeK 輿情數據庫從6月至今一季趨勢觀察，新竹選戰話題討論約莫集中於近一個月期間，大體上泛新竹選民皆樂觀其成或至少不反對，以「竹竹併」觀察8月18日至今一個月，聲量最高的並非林智堅，而由贊成反對立場舉棋不定的楊文科拔得頭籌，林為洲居次，林智堅聲量第三，高虹安、邱顯智緊追林智堅。至於其他原新竹市長的潛在候選人則可能全部邊緣化。

根據競爭社群互動的細節、以及加入新竹選舉的交叉分析可明顯發現，楊文科最具競爭力，其次為林智堅，林為洲、高虹安、邱顯智均勢為第三順位區，這項結果與目前主流媒體報導之「升格大新竹最有利於可續選的林智堅」看法較為不同。不過楊文科、林為洲因在地票房重疊性高，難有加成性，高虹安票源排他性高難有助益，反觀林智堅可挾新竹市政績吸納邱顯智板塊，雖聲量仍較楊文科稍弱勢，但差距不大。

分析也指出，竹竹併看似有利林智堅，實則有利楊文科，近期苗栗縣長徐耀昌轉趨積極「要合併就把苗栗放進去」的論述更是一鳴驚人，分析近一個月「竹竹苗併」的各個潛在候選人，徐耀昌、林為洲共同拔得頭籌，遠勝楊文科與擅長空戰網路輿情經營的高虹安，其他候選人佔比更是低到6%以下難以抗衡，完全稀釋掉竹科政績光環。

以竹竹苗併大新竹選戰的網路輿情聲量細節來看，徐耀昌、楊文科、林為洲勢均力敵各有勝場，林智堅需在藍營分裂三角督狀態下方有勝算，林智堅若欲藉大新竹議題接續現任市長光環，對內對外都須大量經營才會有勝算，而藍營則在竹竹併回歸在地優勢，竹竹苗併的話更是勝券在握。

在正負評價觀察上，竹竹苗併議題對於各候選人就有相當大幅度的對比，最具好感優勢的為林為洲、高虹安、徐耀昌，對於林智堅則明顯不利， 而楊文科相對同黨候選人稍居於弱勢，失去竹竹併的議題優勢，這也可能導致楊文科即便評估竹竹併有利於己，但難迴避同黨候選人拋出竹竹苗併議題，反讓楊文科面臨必須協助投入操盤資源，卻又讓自己陷入不利的狀況，導致目前持反對竹竹併的規劃。

新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，影響力數據公司（Quickseek）分析相關輿情。（圖翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫）

新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，影響力數據公司（Quickseek）分析相關輿情。（圖翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫）

新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，影響力數據公司（Quickseek）分析相關輿情。（圖翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫）

新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，影響力數據公司（Quickseek）分析相關輿情。（圖翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫）

新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，影響力數據公司（Quickseek）分析相關輿情。（圖翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫）

新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，影響力數據公司（Quickseek）分析相關輿情。（圖翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫）

新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，影響力數據公司（Quickseek）分析相關輿情。（圖翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫）

新竹縣市合併升格議題近日引起各界關注，影響力數據公司（Quickseek）分析相關輿情。（圖翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫）

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