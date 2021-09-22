大新竹合併升格 林錫耀：蔡總統樂見其成

民進黨秘書長林錫耀今在民進黨視訊中常會後表示，蔡總統對於新竹合併升格的倡議，不僅是樂見大家討論，也會樂見其成。（資料照）

2021/09/22 16:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併升格直轄市倡議，民進黨秘書長林錫耀今在民進黨視訊中常會後表示，蔡總統對於新竹合併升格的倡議，不僅是樂見大家討論，也會樂見其成。

林智堅拋出「大新竹合併升格」議題，但由於新竹縣、市人口總入未達「地方制度法」直轄市人口125萬人門檻，若要合併升格必須修法。

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林錫耀今表示，2週前，林智堅提出新竹合併升格倡議，國民黨新竹縣長楊文科立即表達支持，蔡總統對於林智堅市長提出的新竹合併升格倡議，也表示樂於見到各界能夠多加討論。蔡總統當時也指出，第一，未來要看民意，第二，相關修法也要審慎配合。也許蔡總統沒有說她個人完全支持合併升格，但她說樂見討論，已經是非常好的肯定。

林錫耀指出，經過這2週時間，媒體也發布民調，無論是新竹縣、市，都有過半民意支持合併升格，不支持者不到支持者的一半，代表民意已有所展現。

林錫耀表示，相關修法是技術上的問題，固然要審慎，但相信若大家意見趨於一致，修法相關作業應能在立法院順利完成。因此，蔡總統對於新竹合併升格的倡議，相信不僅是樂見大家討論，也會樂見其成。

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