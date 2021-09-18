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    新竹縣市創稅能力強卻無捷運輕軌 林智堅：合併升格可解決

    新竹市長林智堅（右）接受民視胡婉玲「新聞觀測站」節目專訪。（新竹市政府提供）

    新竹市長林智堅（右）接受民視胡婉玲「新聞觀測站」節目專訪。（新竹市政府提供）

    2021/09/18 19:10

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅說，新竹縣市稅收1900億在全國排名第五，然而統籌分配稅款制度下，分回來地方的比例不到4％，一個科技首都卻沒有好的大眾運具，沒有捷運輕軌，甚至公車逐漸停駛，這是不對的！縣市合併議題既然由他倡議，他就應該留下來把事情做好！

    林智堅接受今天下午民視胡婉玲「新聞觀測站」節目專訪，他說，5月疫情爆發後，市府團隊戰戰兢兢，守護竹科護國神山，守護台灣經濟命脈，5月底苗栗移工群聚爆發，竹科上下都非常擔心，在中央的協助與市府團隊努力下，竹科專案篩檢站5天做5千多人篩檢，讓企業放心。

    此外，新竹市也是全國率先施打疫苗的縣市，市府參考國外方式，做了大型施打站，

    找大型空地，有停車場，加上帳篷方式搭起施打站，21個局長處長分工，全天服務，長者發通知單施打，還有三大貼心服務包括疫苗計程車、復康巴士與到宅施打，讓長輩貼心、晚輩放心。

    幫孕婦施打部分，新竹市也率全國之先，孕婦在體育館集中，25分鐘內完成施打，更有專業婦產科醫師現場問診。

    在大新竹輕軌部分，林智堅說，過去有市長曾規劃，因為地方財源不足而未實現，他看到前瞻基礎建設是個機會，大膽爭取規劃，目前可行性評估已完成，但新竹縣有別的看法，縣府的可行性評估現在才啟動。

    他說，縣市分家以來，雖是一個共同生活圈，但一個先開始一個再跟上，時間已經延宕。

    林智堅說，竹科3分之1在新竹市，3分之2在新竹縣，曾有廠商打電話到新竹市消防局尋求協助，卻又牽扯到竹縣轄區，他當時裁示「沒關係，到現場再說！」他跟當時行政院長林全說，這事一定要弄清楚，中科、南科都很清楚，唯獨最重要的竹科不清不楚，如果合併，科技巨人就更能大展身手。

    從科學來看，有民調支持合併高達56.6％，新竹縣民比新竹市民高。從政治上，他在臉書上寫過，既然提出議題，就要努力成功，讓新竹縣市合併，縣民市民都支持，他提出倡議後，楊縣長加碼合併升格，讓財源、公務人員也可以增加一倍，直轄市職等比較高，人才更好找。

    將來大新竹升格，對於是否參選，林智堅說，既然他倡議，就應該留下來，國民黨對此有很多攻擊，他反問，「如果合併升格是大家所同意，是否更應該為了國家、人民先來推動這件事？」且台灣是民主國家，屆時將由人民選擇。

    至於入閣一事，林智堅說，如果可以留在家鄉做事，是他的期望，他特別幸運，39歲在市民支持下就當選市長，投入選舉只有短短一百天，新竹市民給他很大的支持和肯定。

    屆時一旦合併，議員總數減少，是否會產生阻力？林智堅說，民代最大代議就是人民所需，以現在來說，合併升格是大家期待，更是民意所需要的，新竹縣民代提出反對的不多。

    林智堅說，新竹縣市稅收1900億全國排名第五，統籌分配稅款制度下，分回來比例不到4％，一個科技首都卻沒有好的大眾運具，沒有捷運輕軌，甚至公車逐漸停駛，因為大家選擇自駕，這是不對的。

    對於大新竹合併，總統看法如何？林智堅說，自己在《自由時報》專訪提出倡議，隔天就跟總統見面，總統沒有表達意見，接著中常會他再次報告，總統樂見但希望顧及民意，日前總統到竹市，再次提到此事值得大家討論，但要審慎。

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