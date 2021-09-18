「新竹合併」街頭看板有梗 網友：樂見其成、早該團圓

「大新竹合併」街頭看板引發網友熱議。（取材自臉書）

2021/09/18 09:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕中秋節「月圓人團圓」，國人陸續返鄉過節，不少新竹人昨天在高鐵站外發現「新竹合併，團圓升級」的看板，並主動po上臉書社團分享，看板上明月與玉兔的圖案不僅增添秋節氛圍，也凸顯近來新竹縣市「合併升格第七都」的話題，不論在新竹的街頭巷尾或政壇都引發熱議。

有民調指出，新竹縣市超過7成民眾知道此議題，更有高達近6成民眾支持合併升格。當看板照片一上網，立刻引來網友留言：「新竹縣市兄弟早該團圓！」、「智堅文科來吃團圓飯」、「樂見其成～升格後統籌分配款會變多，新竹繳了很多税」、「一個竹科跨兩個縣市超不方便，光颱風休假就可以不同調！」、「合併之後從中央拿到的統籌款可以更多，妥善運用其實蠻有幫助的！」、「地方政府相關單位編制會修改，財政預算會重劃，甚至是相關政策也會被改變.....這是大事情！」

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針對坊間民調，新竹市長林智堅以「郎有情、妹有意」、「請大家祝福我們、全力促成竹竹合併升格直轄市！」回應，盼透過「柔性訴求」早日促成，林智堅也多次重申，大新竹升格為直轄市的工作應不分藍綠，基於國家發展及竹科更有國際影響力與競爭力的高度上推動。

林智堅更透過媒體專訪強調，他認同新竹縣長楊文科提出「修法升格」的建議，並希望楊文科能協助溝通國民黨內其他意見，讓已有共識的新竹縣市「先行」。

「大新竹合併」街頭看板引發網友熱議。（記者蔡彰盛翻攝）

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