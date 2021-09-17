盼大新竹「團圓」升格第七都 綠議員冒雨竹北街頭宣講

趁中秋連假返鄉潮，民進黨多名新竹市議員今天（17日）傍晚站在新竹縣竹北市文興路、自強南路口，高呼口號「合併升格 新竹先行」，?動13+3 鄉鎮市區首場街頭宣講行動！（記者廖雪茹攝）

2021/09/17 20:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕趁中秋連假返鄉潮，民進黨多名新竹市議員今天（17日）傍晚近5點的尖峰時段，站在新竹縣竹北市文興路、自強南路口，高呼口號「合併升格 新竹先行」啓動13+3鄉鎮市區首場街頭宣講行動，雖然現場下起滂沱大雨，仍不減爭取民意支持新竹縣市「團圓」升格第七都的決心！

民進黨新竹市議會黨團總召李妍慧說，新竹縣市不僅創稅能力佳，移入人口也是全台之冠。若要照顧超高齡化社會中的青少年人口，新竹需要在大眾運輸、學區環境、文教產業方面重新整合，並在醫療照顧、嬰幼兒補貼與長照等面向更加努力，一切的根本都在有效率的單一地方政府；竹竹合併升格後，高效率的優質治理，更能減輕三明治世代的生活壓力。

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市議員劉康彥則形容，大新竹多年來是「一個生活圈、三個單位」，竹市、竹縣、竹科各自為政，但民眾的日常生活高度重疊，像是許多園區人選擇在竹北、竹東置產，但孩子就讀竹中、竹女、實驗中學，大家最害怕面對雨天的跨縣市交通。

劉康彥說，就像是今天，經國橋每逢大雨就是塞爆，因此新竹縣、市政府在2017年合作推動智慧交通號誌控制系統，但如果沒有縣市分家，早就做了。還有包括台68的斷頭橋、銜接縣政九路的跨縣市橋梁，也因為縣市政府不同調而停擺，這就是縣市分家對大新竹的影響。

綠黨市議員劉崇顯則說，許多住在新竹縣的竹科朋友每天花許多時間在經國大橋通勤，但對改善跨區交通扮演重要角色的大新竹輕軌，卻因縣市政府規劃經驗上的落差導致可行性研究遲遲無法核定，合併升格後不僅能讓不同調的行政效率獲得改善，財政上也更有餘裕負擔輕軌的興建成本。

民進黨新竹市黨部主委陳建名強調，新竹縣、市自民國71年分家以來，衍生出不少都市規劃與土地利用的問題，縣市間的觀光與教育資源，也有更多交流、共享的空間。「新竹人值得過更好的生活，盼新竹縣市能盡快合併升格台灣第七都」！

快閃宣講團還包括新竹市議員曾資程、施乃如、鄭美娟等人。

民進黨新竹市黨部主委陳建名強調，新竹人值得過更好的生活，盼新竹縣市能盡快合併升格台灣第七都! （記者廖雪茹攝）

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