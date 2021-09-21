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    北市觀光振興成效慘遭檢討 柯文哲明再討追加預算84.9億

    台北市長柯文哲明赴議會爭取追加84.98億元預算，其中19.9億將投入疫情防治、紓困、振興，但北市府去年針對後疫情時期推出的觀光振興措施成效慘澹，遭審計處要求檢討改善。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲明赴議會爭取追加84.98億元預算，其中19.9億將投入疫情防治、紓困、振興，但北市府去年針對後疫情時期推出的觀光振興措施成效慘澹，遭審計處要求檢討改善。（記者鄭名翔攝）

    2021/09/21 18:10

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府明天（22日）開放民眾登記加碼振興方案「台北熊好券」，市長柯文哲也將赴議會進行第二次追加減預算報告；但去年因應後疫情時代推出的「安心旅遊振興計畫」及「台北外宿節」執行成效慘澹，民眾重遊率竟與計畫目標落差超過5成，外宿節剩餘票券也超過6成，若未檢討策進，今年振興成效恐再重蹈覆轍。

    台北市觀光傳播局說，未來將考量兌換券期限、氣候等因素，配合相關行銷活動增加誘因，吸引更多遊客重遊台北；至於外宿節所剩票券，原規劃配合各類觀光活動贈送，但因退補件等驗收時序較長，加上今年4月疫情再度爆發，因此未再利用，後續將加強精準預估贈品購置數量、謹慎執行履約管理及加速驗收等，以達最佳效益。

    柯文哲明天下午將赴議會進行第二次追加減預算案報告，爭取追加84.98億元預算，其中19.9億元用於因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的防治、紓困、振興及產業轉型，振興預算共佔6.4億元，項目包括市集、餐飲零售、藝文及運動產業的振興措施及國旅自由行補助。

    北市府規劃以台北通App綁定「台北熊好券」作為振興措施，供民眾登記抽取不同類型電子優惠券，其中編列5700萬預算作為國旅自由行補助，推出每張面額1千元的「台北熊好住宿券」，預計補助5萬5千間房，協助振興旅宿業者。

    然而，北市府去年投入超過1.5億辦理安心旅遊振興計畫及台北外宿節等活動，觀傳局為吸引外縣市民眾來台北觀光，推出包含「北北基好玩卡」交通券、伴手禮、溫泉券等旅遊禮包，原目標吸引4萬旅客再返台北一遊、重遊率可達8成，但經審計處核算，實際重遊率僅慘澹的27.4％，與目標值相差超過5成。

    至於台北外宿節系列活動，觀傳局為招募特約旅宿而斥資275萬餘元購買4千多張的旅宿票券，作為摸彩及宣傳活動贈品，但經近半年的執行，竟還剩餘超過2400多張、總價約167萬元的票券，剩餘量超過6成，再被審計處要求檢討改善。

    觀傳局指出，剩餘的北北基好玩卡將待疫情趨緩後，運用、贈送於後續相關活動；而今上路的熊好券則由市府統一規劃，將鼓勵民眾踴躍在台北消費，協助因疫情受創的各行各業。

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