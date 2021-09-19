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    北市僅1.4％店家綁台北通 議員轟柯P：假藉振興挽救台北通

    北市議員鍾佩玲（左）質疑，店家使用台北通比例僅1.4%，市府堅持以此為平台恐侷限振興成效，徒淪「振興台北通」的私心政策；台北市長柯文哲（右）承諾，將提高參與店家數。（記者鄭名翔翻攝）

    北市議員鍾佩玲（左）質疑，店家使用台北通比例僅1.4%，市府堅持以此為平台恐侷限振興成效，徒淪「振興台北通」的私心政策；台北市長柯文哲（右）承諾，將提高參與店家數。（記者鄭名翔翻攝）

    2021/09/19 17:08

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府配合中央五倍券振興推出「台北熊好券」加碼方案，民眾及店家均須綁定「台北通」App才適用；議員鍾佩玲質疑，店家使用台北通比例僅1.4%，市府堅持以此為平台恐侷限振興成效，徒淪「振興台北通」的私心政策。對此，市長柯文哲僅兩手一攤稱，「一卡通、LINEPay不是我的」，僅台北通為北市府所有，承諾將提高店家參與比例。

    鍾佩玲指出，北市加碼熊好券目的在於振興商家，但從台北通App使用率分析，僅96萬台北市民擁有台北通帳號、比例僅37.6%，而北市符合此次加碼振興條件的旅宿餐飲、批發零售業共近8萬家，但於台北通上登記註冊僅1000家，佔比更是慘不忍睹的1.4%。

    鍾佩玲認為，台北通普及率低，遠不及街口支付、LINEPay等平台擁有3、400萬以上會員，若與民間電商平台合作才能擴大民眾使用意願、提升振興效果，但柯文哲堅持綁定台北通，且將會員成長數列為重要成效指標，令人質疑假借振興商家之名、進行「振興台北通」之實。

    此外，北市府自9月8日開始招募合作店家，但鍾佩玲索資詢問店家參與進度，相關局處竟一概推稱不知道、未統計，令鍾佩玲不滿質疑，市府是因「數字太難看」才遮掩；北市秘書長陳志銘則拉高分貝回應，目前尚於試營運階段，22日正式公布後參與店家數絕不僅此；鍾再反批，即便試營運期也有義務對外公開，呼籲市府別遮掩。

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