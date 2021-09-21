高虹安高唱「塔綠班」 柯文哲笑瞇瞇：衝高網路聲量

民眾黨立委高虹安（左）指自己是生化武器可靠歌詞撕裂族群的話語一出後，在旁的台北市長柯文哲笑成瞇瞇眼。（記者謝介裕攝）

2021/09/21 13:05

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾黨立委高虹安高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發外界爭議，今日在民眾黨南投縣黨部暨高虹安南投服務處揭牌活動中，也引發各界關注，高虹安則以「生化武器」自我比喻，如果隨便唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召她，讓她潛入敵軍唱歌撕裂他們。

台北市長、民眾黨主席柯文哲聽了高的發言後，一度笑到抬頭望著天，雖然戴著口罩還是笑到合不攏嘴和瞇瞇眼的模樣，隨後也在旁補充表示，唱歌原本是件小事，但經「小題大作」後，非但大家都知道「塔綠班」，還不忘酸網軍及一些電視名嘴，可能會對綠營造成反效果，但十分感謝幫忙高虹安衝高網路聲量！

請繼續往下閱讀...

被點名可能代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安，在民眾黨南投縣黨部揭牌後說，她昨天確實經歷了一場盛大的網路霸凌，在這過程中她也能理解為何「塔綠班」能瞬間爆紅，並獲得社會大眾的共鳴，其實也反映出民進黨的支持者過於激進，常常因為黨意不合的言論就在網路出征的行為，對於一句歌詞就引發眾怒情形，也令她匪夷所思、大開眼界。

在此過程中，她學習到一件事就是，「塔綠班」這個詞在網路上瞬間爆紅成為熱門關鍵字，引起大眾共鳴，也意味著民心的向背及民意反撲，更何況，歌曲歌詞皆非她所創作，但有綠營人土說她唱此歌就是撕裂族群，如果她隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，那麼也太厲害了吧！乾脆國防部趕快徵召她當「生化武器」，讓她潛入敵軍唱歌撕裂他們，其實，真正撕裂族群製造對立的就是這種不健康的出征言論及行為，也值得執政黨正視及檢討。

民眾黨主席柯文哲及立委高虹安（左2）等人，參與民眾黨南投縣黨部揭牌儀式後，開心比出讚手勢。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法