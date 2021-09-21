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    化解農產品滯銷問題 柯P：雞蛋不可都放在中國籃子

    民眾黨南投縣黨部舉辦揭牌活動，場面熱鬧。（記者謝介裕攝）

    民眾黨南投縣黨部舉辦揭牌活動，場面熱鬧。（記者謝介裕攝）

    2021/09/21 14:12

    〔記者謝介裕／南投報導〕面對中國抵制台灣鳳梨、釋迦等農產品問題，台北市長柯文哲提出建言，短期是分散外銷市場、擴大內需及簡易農產加工，長遠則是產業升級、強化市場競爭力，並提醒執政的民進黨要注意風險管理，不可將雞蛋都放在中國這個籃子﹗  

    民眾黨今日舉辦南投縣黨部暨立委高虹安南投服務處揭牌活動，柯P也以黨主席身分到場，並對中國打壓台灣農產品作了上述陳述。

    柯文哲指出，農產品都有生長週期，尤其水果盛產時，若無法及時處理，便會過熟腐爛、壞掉，所以簡易農產加工特別重要，如時下所見的鳳梨乾、鳳梨罐頭都是延長並提高其附加價值的作法。

    據其所知，目前中國及香港在台灣外銷所占的比例約4成以上，一點也不亞於馬英久執政時期，尤其在後疫情時代，更要懂得風險控管觀念，怎能將雞蛋都放在同一個籃子?提醒執政黨要做好風險管理，千萬別過度依賴中國，同時也不忘酸一下民進黨人士，就算要像義和團那樣辦理吃鳳梨、釋迦活動，記得口號喊完後，確保台灣人民、農產等相關權益的事，該做的還是要做。

    除此，柯文哲表示，民眾黨在南投成立黨部，的確是要拓展票源及加強深耕基層，並秉持「朋友要多、敵人要少」原則，進行多元開發，且不預設與任何黨派合作的可能性，不過，媒體一提問是否參選下屆總統？柯P仍是老話一句重申，由「上天決定」。

    民眾黨南投縣黨部舉辦揭牌活動，身為黨主席的台北市長柯文哲（中）也到場，並與大家開心合照。（記者謝介裕攝）

    民眾黨南投縣黨部舉辦揭牌活動，身為黨主席的台北市長柯文哲（中）也到場，並與大家開心合照。（記者謝介裕攝）

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