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    921地震22週年赴中寮試水溫？ 蔡炳坤︰還未規畫選南投縣長

    柯文哲（中）以台北市長和民眾黨主席雙重身分到中寮鄉龍眼林福利協會，台北市副市長蔡炳坤（左）外傳是民眾黨規畫選南投縣長的人選。（記者陳鳳麗攝）

    柯文哲（中）以台北市長和民眾黨主席雙重身分到中寮鄉龍眼林福利協會，台北市副市長蔡炳坤（左）外傳是民眾黨規畫選南投縣長的人選。（記者陳鳳麗攝）

    2021/09/21 14:04

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年中秋節剛好是921地震22週年紀念日，台北市長、民眾黨主席柯文哲與副市長蔡炳坤等人，將中寮鄉龍眼林福利協會排為南投縣首站行程，外傳將代表民眾黨參選南投縣長的蔡炳坤，也以副市長身分表示「去年921紀念日就想來」，龍眼林協會做了快22年的獨居老人送餐，外界捐款用完時還銷售農產品自給自足模式，讓柯文哲大加佩服。2人在中寮鄉不受訪，直到南投黨部揭牌時才表示，還未規畫南投縣長參選人選。

    柯文哲今天是以台北市長和民眾黨主席雙重身分到中寮鄉，聽取龍眼林福利協會的簡報，對該會921地震發生後不久就投入老人送餐服務，至今不中斷，送出便當累計200多萬份大感佩服。尤其聽說政府補助的僅中餐，晚餐和假日送餐都是協會賣農產品自籌經費，及靠善心人士捐款，以企業觀念結合社福服務，柯文哲認為很值得學習。

    外傳將代表民眾黨返鄉參選南投縣長的蔡炳坤，也以台北市副市長身分致詞表示，921地震發生後台北市府有認養中寮鄉，去年921地震21週年時其實就想來中寮鄉看看，但因疫情而延至今天才來。

    柯文哲、蔡炳坤等人與協會一起拜土地公，也與在地的長輩一起跳五行操，民眾黨南投縣黨部並代表致贈5萬元給協會。由於民眾黨中央黨部已設定中寮行程不受訪，因此該黨是否由蔡炳坤代表參選南投縣長，一直到該黨南投縣黨部掛牌時，柯文哲和蔡炳坤口徑一致，都說「目前還沒有規畫」。

    柯文哲（左3）、蔡炳坤（左2）和民眾黨南投縣黨部主委簡千翔（左1）等人，接受龍眼林福利協會理事長蕭同（右2）代表致贈該協會製作的農產加工品。（記者陳鳳麗攝）

    柯文哲（左3）、蔡炳坤（左2）和民眾黨南投縣黨部主委簡千翔（左1）等人，接受龍眼林福利協會理事長蕭同（右2）代表致贈該協會製作的農產加工品。（記者陳鳳麗攝）

    柯文哲等人與中寮鄉的長輩一起練五行操。（記者陳鳳麗攝）

    柯文哲等人與中寮鄉的長輩一起練五行操。（記者陳鳳麗攝）

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