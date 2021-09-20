為2022暖身？柯文哲台中行 預測11月疫情恐再起

台北市長柯文哲今天下鄉分享防疫作為，預測疫情11、12月還可能衝上去。（記者陳建志攝）

2021/09/20 13:34

［記者陳建志／台中報導］台北市長柯文哲在台北市疫情趨於穩定後，開始啟動下鄉行程，今天首站抵達台中大里，參訪大里人愛心廚房，還拿起鍋鏟幫忙炒菜，並和在場民眾分享台北防疫作為，認為進入秋冬全球疫情恐更嚴重，台灣11月疫情也可能衝上去，邊境管制要做好，最後並和有意參選里長、市議員的民眾座談，已開始為2022年縣市長選舉暖身，並為2024年總統鋪路。

柯文哲市長今天在台北市副市長蔡炳坤、民眾黨秘書長謝立功、大里立德里長江和樹等人陪同下，抵達台中大里立德社區，參觀幫社區獨居長輩準備便當的大里人愛心廚房，並穿起圍裙當起一日志工，柯文哲拿著鍋鏟幫忙炒菜架式十足。

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柯文哲隨後和民眾進行座談，分享台北市的防疫政策與作為，強調新冠肺炎是秋冬季的疾病，現在台灣看起來好像沒事，但科學上預測，在世界其他國家秋冬季還會更嚴重，提醒台灣現在看起來好像很穩定，但這沒有保證，其實蠻危險的，11、12月還可能衝上去，所以邊境管制還是要做好。

柯文哲並說，疫情期間的管制對經濟傷害很大，但美國雖然感染人數上升卻決定維持開放，就是體認再封下去經濟會垮掉，因此策略上就是打兩劑疫苗後開放，台灣可以從此得到啟示，認為制定政策台灣不要自己發明，可以參考英、美、日、新加坡等國的作法。

柯文哲並在立德里長江和樹安排下，和有意參選2022年里長、市議員的民眾進行交流，已開始為2022年縣市長、議員、里長選舉暖身，也為2024年的總統鋪路。

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台北市長柯文哲今天下鄉參訪大里人愛心廚房，拿起鍋鏟幫忙炒菜。（記者陳建志攝）

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