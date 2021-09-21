上天派來毀滅國民黨！若張亞中當選 李正皓：藍3將最先「沉船」

國民黨主席候選人張亞中近來成為黑馬，一舉一動受到外界關注。（資料照）

2021/09/21 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席候選人張亞中近來成為黑馬，一舉一動受到外界關注。政論名嘴李正皓說，看完今天張亞中受訪，3段內容的主張「全是要亡黨的節奏」，真的讓他嚇死。他直言，「張亞中就是上天派來毀滅國民黨的」，若讓張亞中搞下去，「2022年蔣萬安、侯友宜、盧秀燕第一個沉船」。

李正皓今日在臉書PO文說，他看了張亞中今天接受專訪的內容，第一個主張，舉辦統獨分裂公投，不支持統一的縣市自己獨立出來成為台灣共和國；第二個主張，國民黨總統候選人如果不支持「和平協議」，他絕對不提名；第三個主張，2022年縣市長選舉，關於兩岸論述統一由黨中央（他本人）來處理，縣市長不用插手。

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李正皓認為，這3個主張都充滿了活在自己厚厚同溫層的酸腐書生氣，但是在政治實務上來說，沒有半點可操作性。「我就問，在認同自己是中國人的比例是2.7％、認同自己是台灣人的比例是63.3％的台灣氛圍，國民黨有那個實力派或是有未來性的政治人物敢站出來支持統獨分裂公投、和平協議，安心讓兩岸論述由張亞中來處理？如果這樣搞下去，2022年蔣萬安、侯友宜、盧秀燕第一個沉船。」

最後，李正皓諷刺：「這種人才就是上天派來毀滅國民黨的，百年難得一見，只能全力支持了！」

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