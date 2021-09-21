侯友宜喊話農產勿依賴單一市場 陳亭妃：國民黨正是最大推手

立委陳亭妃指出，導致台灣過度依賴中國市場的最大推手就是國民黨。（取自陳亭妃臉書）

2021/09/21 16:33

〔記者王姝琇／台南報導〕中國宣布20日起暫停進口台灣釋迦和蓮霧，新北市長侯友宜因此向中央喊話「別老依賴單一市場」。對此立委陳亭妃表示，台灣之所以會過度依賴中國市場的最大推手，就是國民黨、就是馬英九，她認為，「侯友宜市長你該先告訴大家的是，誰把台灣推進只能依靠單一市場的絕路的啊？」

陳亭妃提及，馬英九在2008年初次選總統時，不斷向台灣社會灌迷湯，騙台灣人說中國那麼強大，只要我們全面前進中國市場，台灣經濟一定會變好。於是我們簽了ECFA，開放讓中國人來台自由行、開放兩國產業間的技術交流。結果呢？台灣就是因為馬英九及國民黨執政的全面對中國屈服之下，在十分短暫的時間內，就將台灣整體的經濟結構轉型成大幅依賴中國市場的國家。

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民進黨政府積極尋求解決過度依賴單一市場的問題，像鳳梨、釋迦、蓮霧被中共制裁，農委會也立即提出如擴大線上通路、並給予實質優惠，鼓勵廠商外銷至北美等國際市場。這幾年更一直不斷在解決前朝留給台灣的遺毒，但偏偏有人還是要繼續扯後腿，把台灣的經濟及經濟推進中國的框架之中。

陳亭妃認為，侯市長應該嚴肅正視貴黨親中立場帶給台灣傷害這件事。侯市長是警務人員出身的領導者，對於追求事實的精神應該一致，而不是參與了政治之後，為了袒護自己所屬的政黨，而假裝看不到，變成一個連自己都不認識的自己。

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