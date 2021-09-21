為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新住民也可領五倍券！移民署加強宣導

    移民署中區事務大隊台中市第二服務站派員至新住民商店加強宣傳五倍券。（移民署提供）

    移民署中區事務大隊台中市第二服務站派員至新住民商店加強宣傳五倍券。（移民署提供）

    2021/09/21 11:17

    〔記者歐素美／台中報導〕9月22日起數位振興五倍券開始綁定！新住民也可領，移民署中區事務大隊台中市第二服務站，特別至轄內的異國商店加強宣傳，只要是國人配偶且具有居留證，不分國籍，甚至無戶籍國民及取得永久居留權的外國朋友皆可領取。新住民店家獲知都很開心，表示要張貼海報告訴自己的同胞，別忽略自己的權益，前往領券共同振興台灣經濟。

    五倍券即將發放，移民署中區事務大隊台中市第二服務站人員分別前往豐原「越南法國麵包工藝」、「柬埔寨小吃」等新住民經營的店家，加強宣傳五倍券，並提供越南語或棟埔寨文的宣傳海報給店家。

    「越南法國麵包工藝」老闆說，「五倍券的越南文海報我要貼在店內最顯眼的菜單旁，告訴大家要記得去領券！」

    「柬埔寨小吃」老闆夫妻倆，則看到柬埔寨文的海報後表示，內容一目瞭然，真的感受到移民署照顧新住民權益的溫暖與貼心。

    中秋是月圓人團圓的日子，振興券也發放在即，台中市第二服務站站主任王驥表示，有任何相關問題可以撥打1988紓困振興專線或電0800-024-111在台生活諮詢服務熱線（提供七國語言服務）。並提醒大家，非洲豬瘟疫情仍嚴峻，飲食後的廚餘記得瀝乾水份倒入一般垃圾桶中送清潔隊垃圾車處理，共同振興台灣經濟，也守護台灣豬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    五倍券明綁定起跑8大券搶登記 政院：今年測試壓力更大
    2021/09/21 10:41

    五倍券明綁定起跑8大券搶登記 政院：今年測試壓力更大
    五倍券綁定信用卡 專家：先登記、快下手
    2021/09/20 19:22

    五倍券綁定信用卡 專家：先登記、快下手

    台積電實力撐房市科技人聚焦中科特定區
    台中五倍券加碼抽現金 網酸：買刮刮樂或威力彩就可以了
    2021/09/18 22:31

    台中五倍券加碼抽現金 網酸：買刮刮樂或威力彩就可以了
    悠遊付綁5倍券要先花3萬7挨批 柯文哲瞎扯「向無現金城市前進」
    2021/09/18 18:21

    悠遊付綁5倍券要先花3萬7挨批 柯文哲瞎扯「向無現金城市前進」
    振興五倍券懶人包 南投縣府製作4張圖讓民眾一次看懂
    2021/09/18 09:12

    振興五倍券懶人包 南投縣府製作4張圖讓民眾一次看懂
    搶五倍券商機台中找「姐姐」當代言人 結果...只來了人形立牌
    2021/09/17 17:51

    搶五倍券商機台中找「姐姐」當代言人 結果...只來了人形立牌
    嘉市推團旅補助每人500元 搶搭振興五倍券商機
    2021/09/17 16:31

    嘉市推團旅補助每人500元 搶搭振興五倍券商機
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播