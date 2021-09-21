新住民也可領五倍券！移民署加強宣導

移民署中區事務大隊台中市第二服務站派員至新住民商店加強宣傳五倍券。（移民署提供）

2021/09/21 11:17

〔記者歐素美／台中報導〕9月22日起數位振興五倍券開始綁定！新住民也可領，移民署中區事務大隊台中市第二服務站，特別至轄內的異國商店加強宣傳，只要是國人配偶且具有居留證，不分國籍，甚至無戶籍國民及取得永久居留權的外國朋友皆可領取。新住民店家獲知都很開心，表示要張貼海報告訴自己的同胞，別忽略自己的權益，前往領券共同振興台灣經濟。

五倍券即將發放，移民署中區事務大隊台中市第二服務站人員分別前往豐原「越南法國麵包工藝」、「柬埔寨小吃」等新住民經營的店家，加強宣傳五倍券，並提供越南語或棟埔寨文的宣傳海報給店家。

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「越南法國麵包工藝」老闆說，「五倍券的越南文海報我要貼在店內最顯眼的菜單旁，告訴大家要記得去領券！」

「柬埔寨小吃」老闆夫妻倆，則看到柬埔寨文的海報後表示，內容一目瞭然，真的感受到移民署照顧新住民權益的溫暖與貼心。

中秋是月圓人團圓的日子，振興券也發放在即，台中市第二服務站站主任王驥表示，有任何相關問題可以撥打1988紓困振興專線或電0800-024-111在台生活諮詢服務熱線（提供七國語言服務）。並提醒大家，非洲豬瘟疫情仍嚴峻，飲食後的廚餘記得瀝乾水份倒入一般垃圾桶中送清潔隊垃圾車處理，共同振興台灣經濟，也守護台灣豬。

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