新住民也可領五倍券！移民署加強宣導
2021/09/21 11:17
〔記者歐素美／台中報導〕9月22日起數位振興五倍券開始綁定！新住民也可領，移民署中區事務大隊台中市第二服務站，特別至轄內的異國商店加強宣傳，只要是國人配偶且具有居留證，不分國籍，甚至無戶籍國民及取得永久居留權的外國朋友皆可領取。新住民店家獲知都很開心，表示要張貼海報告訴自己的同胞，別忽略自己的權益，前往領券共同振興台灣經濟。
五倍券即將發放，移民署中區事務大隊台中市第二服務站人員分別前往豐原「越南法國麵包工藝」、「柬埔寨小吃」等新住民經營的店家，加強宣傳五倍券，並提供越南語或棟埔寨文的宣傳海報給店家。
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「越南法國麵包工藝」老闆說，「五倍券的越南文海報我要貼在店內最顯眼的菜單旁，告訴大家要記得去領券！」
「柬埔寨小吃」老闆夫妻倆，則看到柬埔寨文的海報後表示，內容一目瞭然，真的感受到移民署照顧新住民權益的溫暖與貼心。
中秋是月圓人團圓的日子，振興券也發放在即，台中市第二服務站站主任王驥表示，有任何相關問題可以撥打1988紓困振興專線或電0800-024-111在台生活諮詢服務熱線（提供七國語言服務）。並提醒大家，非洲豬瘟疫情仍嚴峻，飲食後的廚餘記得瀝乾水份倒入一般垃圾桶中送清潔隊垃圾車處理，共同振興台灣經濟，也守護台灣豬。