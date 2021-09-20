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    黨魁選舉激戰 江啟臣轟重演「棄柱保朱」老戲碼：丟臉看不下去

    國民黨主席江啟臣。（資料照）

    國民黨主席江啟臣。（資料照）

    2021/09/20 12:06

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉戰火蔓延，現任主席、黨主席候選人江啟臣今發出聲明，強調國民黨不能重演「棄柱保朱」的老戲碼，批判主席選舉「搞得一蹋糊塗」，「實在丟臉大家都看不下去了！」也凸顯陳痾之深已非一天兩天，「不改行嗎？還在吵什麼？」

    江啟臣聲明指出，國民黨員年齡偏大，缺乏新血，結構與社會嚴重脫節，改革異常吃力，想變一下，阻力重重。他1年多前，在大家對黨世代交替、在地化、突破困局的渴望下，接下大敗後的國民黨，力圖改革結構、觀念、文化、注新血。

    江啟臣說，對內，在民進黨殘酷的追殺下，他把支離破碎的結構整合穩住。對外，從罷免到公投，國民黨也重拾了戰力、公信力和信心。

    江啟臣表示，他更以清除民進黨的洗腦，化解1450的恐懼為目標，期望繼續帶領國民黨、台灣再度回歸九二共識，務實走上兩岸的正確路。但是，黨員顯然對他們的進展不滿意！冰凍三尺非一日之寒，七年之病求三年之艾，終需時間才能水到渠成。

    江啟臣認為，這兩三週來的情況讓他覺得「悲劇正在上演」非常痛心，也非常不忍，現況似曾相識，老戲碼又重演，老毛病又再犯，過往耳熟能詳的選舉語言又再現，2016，2020的悲劇，必會重演。國民黨還要像這樣自我折騰多久？

    江啟臣向黨員喊話，呼籲必須有耐心，給他一些時間，一起一步一步把冬天趕走，同時準備翻土犁田、插秧播種才能贏回國民黨之春。

    江啟臣強調，世代交替、務實、接地氣的在地化路線絕對是正確的，此刻絕對不能放棄已經步上的正確路線，不然會很快地重新再沉淪，剛剛萌芽的國民黨之春的幼苗需要灌溉與呵護。

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