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    首頁　>　政治

    藍營批執政黨「抗中害台」 王定宇：只敢檢討台灣！

    民進黨籍立委王定宇（見圖）在臉書上批評國民黨與泛藍白陣營，「他們唯一敢檢討的就是只有台灣而已！」（資料照）

    民進黨籍立委王定宇（見圖）在臉書上批評國民黨與泛藍白陣營，「他們唯一敢檢討的就是只有台灣而已！」（資料照）

    2021/09/19 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國明天起將暫停輸入台灣的釋迦與蓮霧，藍營人士在臉書上批評政府的外交政策錯誤。對此，民進黨籍立委王定宇也在臉書上發文表示「他們唯一敢檢討的就是只有台灣而已！」

    中國以檢驗出害蟲為由，宣布明天起將暫停輸入台灣的釋迦及蓮霧，國民黨主席候選人朱立倫發文批政府「抗中害台」、資深媒體人趙少康也痛批執政黨「激化兩岸對立賺取政治紅利」，才造成此下場。

    對此，民進黨籍立委王定宇在臉書上貼文，連續6個反問「台灣做了什麼？」、「台灣有違反國際規範嗎？」、「台灣有侵略他國領土嗎？」、「台灣有侮辱其他國家嗎？」、「台灣有武力威脅他國嗎？」、「台灣有散播病毒害人嗎？」，答案都是「沒有」!

    王定宇表示，台灣就只是「捍衛國家主權、保護國家安全」，但對於中國來說，台灣的罪名是「沒有跪下乖乖聽中國的話！」

    王定宇指出，國民黨與泛藍白陣營，直至現在仍裝不知道且默不做聲，「有哪個政黨領袖出聲譴責中國糟蹋台灣農民呢？他們唯一敢檢討的就是只有台灣而已！」王定宇更在文末痛批「連國家、人民都不敢捍衛，沒出息的一群！」

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