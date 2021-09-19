為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國禁台灣釋迦、蓮霧 陳柏惟：助農民共度難關

    中國宣布明天起停止台灣釋迦、蓮霧進口，陳柏惟呼籲大家同島一命，助農民度難關。（取自陳柏惟臉書）

    中國宣布明天起停止台灣釋迦、蓮霧進口，陳柏惟呼籲大家同島一命，助農民度難關。（取自陳柏惟臉書）

    2021/09/19 21:05

    〔記者陳建志／台中報導〕中國海關總署今天以介殼蟲病蟲害為由，宣布從20日起暫停從台灣進口釋迦與蓮霧，台灣基進立委陳柏惟在臉書發文表示，之前鳳梨風波，曾協助企業認購鳳梨，這次風波再起，除了協助銷售外，長遠來看，需要更協助加強精進田間管理與採後品管、運送程序，讓台灣的水果不是只能銷往中國，而能尋求中國之外的合作，讓更多國家的人，了解台灣水果的好，更希望同島一命，齊心協助農民共度難關。

    中國海關總署今透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」，將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入，消息一出讓果農擔心影響銷路和收入。

    陳柏惟得知後今天在臉書發文「台灣是我們的家，齊心協助農民」表示，繼鳳梨之後，中國海關總署又以病蟲害為由，宣布暫停從台灣進口釋迦與蓮霧。有蓮霧農友表示，台灣蓮霧病蟲害明明控制得比中國好，現在也並不是外銷蓮霧的主要時期，通常到冬季才是蓮霧比較主要的出口季，因此覺得很委屈、很莫名。無論是鳳梨、蓮霧或釋迦，台灣老實的農民再次被中國針對，相信每一個心向台灣的朋友都不能接受！

    陳柏惟說，先前鳳梨風波時，曾協助企業認購鳳梨，這次風波再起，除了協助這方面的銷售之外，長遠來看，需要更協助加強精進田間管理與採後品管、運送程序，讓台灣的水果不是只能就近銷往中國，而能尋求中國之外的合作，讓更多國家的人，了解台灣水果的好。農委會先前對於拓展海外市場進行不少計畫，會持續檢視成果並監督，讓雞蛋不會只能在一個籃子裡！

    陳柏惟更說，不只是因為我們退無可退，更是因為我們哪裡也不想退。這裡就是我們的家，希望大家齊心協助農民共度難關，同島一命！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國無預警禁我釋迦、蓮霧 蔡英文：循各種管道幫農民討公道
    2021/09/19 20:00

    中國無預警禁我釋迦、蓮霧 蔡英文：循各種管道幫農民討公道
    中國禁台蓮霧！潘孟安：屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上
    2021/09/19 19:49

    中國禁台蓮霧！潘孟安：屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上

    淡海最大俱樂部宅誕生！
    中國封殺釋迦、蓮霧 綠委：投資中國是悲劇性錯誤
    2021/09/19 19:32

    中國封殺釋迦、蓮霧 綠委：投資中國是悲劇性錯誤
    中國禁台灣釋迦、蓮霧 民進黨譴責：故技重施
    2021/09/19 19:22

    中國禁台灣釋迦、蓮霧 民進黨譴責：故技重施
    中國禁台釋迦、蓮霧 劉仕傑問國民黨主席候選人：誰敢譴責中共？
    2021/09/19 18:20

    中國禁台釋迦、蓮霧 劉仕傑問國民黨主席候選人：誰敢譴責中共？
    中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴
    2021/09/19 16:56

    中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播