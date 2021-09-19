中國禁台灣釋迦、蓮霧 陳柏惟：助農民共度難關

中國宣布明天起停止台灣釋迦、蓮霧進口，陳柏惟呼籲大家同島一命，助農民度難關。（取自陳柏惟臉書）

2021/09/19 21:05

〔記者陳建志／台中報導〕中國海關總署今天以介殼蟲病蟲害為由，宣布從20日起暫停從台灣進口釋迦與蓮霧，台灣基進立委陳柏惟在臉書發文表示，之前鳳梨風波，曾協助企業認購鳳梨，這次風波再起，除了協助銷售外，長遠來看，需要更協助加強精進田間管理與採後品管、運送程序，讓台灣的水果不是只能銷往中國，而能尋求中國之外的合作，讓更多國家的人，了解台灣水果的好，更希望同島一命，齊心協助農民共度難關。

中國海關總署今透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」，將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入，消息一出讓果農擔心影響銷路和收入。

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陳柏惟得知後今天在臉書發文「台灣是我們的家，齊心協助農民」表示，繼鳳梨之後，中國海關總署又以病蟲害為由，宣布暫停從台灣進口釋迦與蓮霧。有蓮霧農友表示，台灣蓮霧病蟲害明明控制得比中國好，現在也並不是外銷蓮霧的主要時期，通常到冬季才是蓮霧比較主要的出口季，因此覺得很委屈、很莫名。無論是鳳梨、蓮霧或釋迦，台灣老實的農民再次被中國針對，相信每一個心向台灣的朋友都不能接受！

陳柏惟說，先前鳳梨風波時，曾協助企業認購鳳梨，這次風波再起，除了協助這方面的銷售之外，長遠來看，需要更協助加強精進田間管理與採後品管、運送程序，讓台灣的水果不是只能就近銷往中國，而能尋求中國之外的合作，讓更多國家的人，了解台灣水果的好。農委會先前對於拓展海外市場進行不少計畫，會持續檢視成果並監督，讓雞蛋不會只能在一個籃子裡！

陳柏惟更說，不只是因為我們退無可退，更是因為我們哪裡也不想退。這裡就是我們的家，希望大家齊心協助農民共度難關，同島一命！

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