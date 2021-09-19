中國無預警禁我釋迦、蓮霧 蔡英文：循各種管道幫農民討公道

總統蔡英文今日發文表示，中國片面違反國際貿易規範並不是第一次，這次也一定會「挺農民到底」。（圖為總統府提供）

2021/09/19 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署今（19）日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出Planococcus minor（太平洋臀紋粉介殼蟲），將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入。對此，總統蔡英文今日發文表示，中國片面違反國際貿易規範並不是第一次，這次政府也一定會「挺農民到底」。

蔡英文今日在臉書發文表示，中國無預警暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，已經違反國際貿易規範；除了嚴正譴責，我們會支持「行政院農業委員會」的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民。

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蔡英文說，「中國片面違反國際貿易規範，這並不是第一次」，今年2月的鳳梨事件，相信大家記憶猶新，這種突襲手段，顯然不是為了正常的貿易考量。她表示，這些干預，不只有台灣的農產品受到影響，近年來，包括澳洲的紅酒和龍蝦，甚至近來中國停止核准立陶宛農產品進口許可的種種做法，都讓國際社會懷疑，中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？

蔡英文指出，先前為了幫助鳳梨產銷，我們透過開拓多元市場、強化加工能力，以及加強內需的方法，來化解農民壓力；經過大家齊心努力，今年鳳梨產銷不僅穩定，1到8月的外銷量扣除中國後，還比去年同期增加566%。

蔡英文表示，面對這次中國片面暫停台灣釋迦、蓮霧輸入的突襲，已經請農委會陳吉仲主委，務必讓農民受到的衝擊降到最低，面對不合理的市場干預，政府一定會挺農民到底。

蔡英文最後表示，此時此刻，我也要呼籲朝野政黨，一定要一致對外把中國刻意政治干預造成的市場衝擊，一起降到最低，我們也會循各種管道，幫農民討回公道。

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