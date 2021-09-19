中國禁台釋迦蓮霧 朱立倫要民進黨說清楚 網：搞錯對象了吧
2021/09/19 21:57
〔即時新聞／綜合報導〕中國以台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗出有害生物為由，宣布於20日開始暫停進口兩農產品，讓我國朝野高度關注。國民黨主席候選人朱立倫今（19）日在臉書發文批評民進黨「抗中害台」，不過大部分網友卻認為，對台灣產品找碴是中國政府，並不是民進黨，朱立倫此舉似乎把矛頭對錯了方向。
朱立倫在文章中評論，中國上次禁了鳳梨，這次又禁釋迦、蓮霧，下一次可能又有其他產品遭殃，不論網友再怎麼力挺，還是會有農民會受害，因此民進黨應說清楚是「抗中保台」還是「抗中害台」，更稱中國禁止進口台灣水果「民進黨政府有什麼資格生氣？」
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不過他也指出，「台灣的水果當然沒問題，介殼蟲只是藉口」，「現實就是兩岸的政治因素。」
網友則在底下留言表示，「這個時候不是應該要譴責中國嗎？」、「譴責台灣不譴責中國，果然是中國國民黨」、「文章也沒有說出要怎麼面對溝通解決啊！你只希望別人說清楚，那你有沒有辦法解決呢？」
也有部分網友認為「這就是過度依賴中國市場的結果，台灣應該跟世界市場接軌。」、「我方要盡快調整市場，一味壓（押）在對岸，政治綁架商業已不是第一次，要覺醒。」