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    中國禁台釋迦蓮霧 朱立倫要民進黨說清楚 網：搞錯對象了吧

    國民黨主席候選人朱立倫在臉書評論此次中國禁止進口釋迦與蓮霧的事件。（擷取自臉書）

    國民黨主席候選人朱立倫在臉書評論此次中國禁止進口釋迦與蓮霧的事件。（擷取自臉書）

    2021/09/19 21:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國以台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗出有害生物為由，宣布於20日開始暫停進口兩農產品，讓我國朝野高度關注。國民黨主席候選人朱立倫今（19）日在臉書發文批評民進黨「抗中害台」，不過大部分網友卻認為，對台灣產品找碴是中國政府，並不是民進黨，朱立倫此舉似乎把矛頭對錯了方向。

    朱立倫在文章中評論，中國上次禁了鳳梨，這次又禁釋迦、蓮霧，下一次可能又有其他產品遭殃，不論網友再怎麼力挺，還是會有農民會受害，因此民進黨應說清楚是「抗中保台」還是「抗中害台」，更稱中國禁止進口台灣水果「民進黨政府有什麼資格生氣？」

    不過他也指出，「台灣的水果當然沒問題，介殼蟲只是藉口」，「現實就是兩岸的政治因素。」

    網友則在底下留言表示，「這個時候不是應該要譴責中國嗎？」、「譴責台灣不譴責中國，果然是中國國民黨」、「文章也沒有說出要怎麼面對溝通解決啊！你只希望別人說清楚，那你有沒有辦法解決呢？」

    也有部分網友認為「這就是過度依賴中國市場的結果，台灣應該跟世界市場接軌。」、「我方要盡快調整市場，一味壓（押）在對岸，政治綁架商業已不是第一次，要覺醒。」

    部分網友在朱立倫的文章底下留言，認為朱立倫的砲口對錯了方向。（擷取自臉書）

    部分網友在朱立倫的文章底下留言，認為朱立倫的砲口對錯了方向。（擷取自臉書）

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