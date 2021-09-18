國民黨主席選舉政見會 朱立倫： 戰鬥藍不要變「內鬥藍」

朱立倫在國民黨主席政見發表會中表示，國民黨不要黨內互打而從戰鬥藍變成內鬥藍。（記者許麗娟攝）

2021/09/18 11:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨主席選舉倒數黃金週，今天在高雄舉行4位候選人分區政見說明，第3上場的朱立倫先是為中常會政見發表會時先離開，讓其他3位候選人感到不舒服而道歉，也強調不論深藍、淺藍、戰鬥藍全是正藍軍，目標是成為必勝藍，不要變成內鬥藍、必輸藍。

朱立倫指出，中秋節月圓人團圓，但這段時間國民黨選舉紛紛擾擾卻沒有團圓的氣氛，選舉是一時的，黨內都是同志、都是自己人，呼籲黨內同志不要互打，現在國民黨流行一句話「正藍軍」，不論深藍、淺藍、戰鬥藍全是正藍軍，目標是成為必勝藍，每項選舉、投票有必勝目標。

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朱立倫表示，如果戰鬥藍變內鬥藍，就不是必勝藍，而是變成必輸藍，國民黨的路要愈走愈寬，不要愈走愈窄，同溫層很快樂、很嗨，但會愈走愈窄，也不能變成小綠、小白，不能變成跟著民進黨、民眾黨走，更不能變成小紅跟著共產黨走，要海納百川歡迎所有人加入國民黨，主席選舉要變成愈大藍，而不是走偏風、走極端，要成為社會主流才有希望。

朱立倫提及，最近黨員的心情都很悶、壓力很大，說朱立倫有危機感，他認為，國民黨愈來愈弱、走偏風、無法在台灣執政是最大的危機感，可以生氣，但不要讓黨員更生氣，面對民進黨他很生氣，黨員同志兩岸一接觸就被扣帽子，中國國民黨是創建中華民國的國民黨，捍衛中華民國的國民黨。

朱立論並細數他曾帶隊參加第一屆海峽論壇、上海國共論壇、北京朱習會等，目標是為台灣好、為中華民國好，都是秉持兩岸城市交流的目標，認為應立即恢復兩岸交流平台和積極兩岸交流，他不在公職期間，也與美國學者、專家溝通，國民黨要走最實質、最穩健的路線，兩岸相互幫忙。

朱立倫最後批民進黨執政的疫苗政策、特別預算，並指台灣是全世界少子化最嚴重的國家，人口愈來愈少，幾乎要滅亡，再指台灣環保問題、勞保年金5年後破產、砍年金、中天被關台等，這些民生問題全是民進黨造成的，要團結一起戰鬥，隨即而來的罷免案要把違反民意立委罷掉、年底公投給民進黨不信認投票、倒閣，並在6個月內組成影子內閣，明年9月民調超越民進黨，2022年勝選、2024年重返執政。

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