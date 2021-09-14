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    指控「這4人」擋張亞中參選主席！蔡正元怒：黨中央腦死了嗎？

    蔡正元（見圖）在臉書表示，有4個人參與決定將張亞中移送考紀會，怒轟「黨中央腦死了嗎」？（資料照）

    蔡正元（見圖）在臉書表示，有4個人參與決定將張亞中移送考紀會，怒轟「黨中央腦死了嗎」？（資料照）

    2021/09/14 17:57

    〔即時新聞／綜合報導〕藍營黨主席候選人張亞中今（14日）遭送考紀會，另外兩位候選人朱立倫、江啟臣陣營皆表態反對，引爆黨主席大戰；對此，前國民黨立委蔡正元在臉書表示，有4個人參與決定將張移送考紀會，蔡怒轟「黨中央腦死了嗎？」

    蔡正元表示，國民黨選監小組突然召開臨時會議決議，停辦黨主席政見發表會，把黨主席候選人張亞中移送考紀會，目標是「取消張亞中參選資格」，參與做出這個決定的人，「包括選監小組召集人曾永權、代理黨主席蔣根煌、秘書長李乾龍、組織部門主委李哲華，但是單憑他們幾個人，應該做不了這麼重大決定，不排除有幕後藏鏡人」。

    蔡正元指出，那個「幕後人士」是誰，已成國民黨最大的謎團，事實上朱立倫、江啟臣都已聲明不贊成這個決定，也未參與這個決定，他們兩人卻將因這個決定受到重大傷害，這個決定也已造成國民黨慘重的傷害，簡直就是「瀕臨腦死」，在與對手政黨競爭下，「國民黨中央的愚蠢」會讓對手得分。

    此外，蔡正元也強調，國民黨黨中央此舉還會送分給柯文哲的民眾黨，他形容「就像崇禎末年，一群自以爲聰明的人集體腦死，歷史常會重演，國民黨中央正在腦死的懸崖邊。」

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