朱立倫：看民調是朱張對決 江「確實差距滿大的」

國民黨主席候選人朱立倫今日接受網路直播節目專訪指出，他看過幾份民調結果，顯示目前的確是他與另一位候選人張亞中對決的情形，競選連任的江啟臣支持度「確實差距滿大的」。（資料照）

2021/09/17 13:59

首次上稿 12:33

更新時間 13:59（新增江啟臣陣營回應）

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫今日接受網路直播節目專訪指出，他看過幾份民調結果，顯示目前的確是他與另一位候選人張亞中對決的情形，競選連任的江啟臣支持度「確實差距滿大的」。

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江陣營：誰在操作棄保 很清楚了

對此，江陣營表示，江啟臣始終強調民調是一時的，同志是永遠的，民調參考就好，大家各自努力，在聽完朱立倫說法後，江啟臣認為誰在操作棄保，已經很清楚了，並期許有心人士要對自己有信心，應該把心力花在闡述理念，將重點聚焦在如何重新贏得民意認同。

對於張亞中聲勢高漲現象，朱立倫解讀，大概是黨員恨鐵不成鋼，大家都很氣憤，張亞中的戰鬥性強，但張是搞全面戰鬥，就連國民黨內部也要戰鬥，說要清算已故前國民黨主席李登輝餘孽。

朱立倫指出，張亞中是著名的「統派學者」、「紅統學者」，論述聽起來好像有道理，可以解決兩岸和平，但對張有期待的人，並不知道真正的內容，不知道可不可行，如果最後是張亞中當選，國民黨的定位就會很清楚，從此變成一個深藍極統的政黨，甚至有人認為國民黨會從藍變紅，將對未來要參選的人形成壓力，紅統是台灣選舉的死穴，明年國民黨縣市長參選人的壓力會非常大。

對於主持人詢問，如果張亞中當選，國民黨是否會分裂？朱立倫說，「我期待不要，但相信會」，最大獲利者絕對是民眾黨，國民黨會快速縮小，民進黨會放鞭炮慶祝。

朱立倫還說，張亞中讓黨內一些退休軍公教黨員認為可以幫大家平反年金改革，但理想與現實的差距非常大，而且只要有實際在政治涉獵過的人都知道，就像前國民黨主席洪秀柱所說，空有理論可行嗎？你認為可簽和平備忘錄，但你有沒有政治實力？有沒有合法？

朱立倫質疑，張亞中主張的兩岸和平備忘錄，就是基於所謂的「一中三憲」，但中共及台灣會同意嗎？國際會認同？在此情況下，中華民國也就消失了，在中國下面的中華民國，台灣民眾可以接受？台灣主體性還存在嗎？

他說，張亞中是理論家，談了一、二十年，都無法成為台灣主流，有些人乍聽下覺得有道理，但對岸根本不會理會這一件事情，而且台灣無法獲得主體認同，有誰會接受「一國兩治」或「一國兩制」？

主持人接著問，為何黨內支持張亞中的人這麼多？是否國民黨內部的想法與社會不一樣？朱立倫指出，國民黨的黨員結構長期以來與社會結構就是兩回事，37萬黨員只佔全體選民的2%，可能就是比較偏向深藍，再加上一些中間溫和的人，但國民黨還是必須獲得主流民意的認同，獲得正藍、深藍、淺藍支持，至少要拿51%選票，不能只討好最極端、最深藍的人，走偏鋒與極端。

如果不討好深藍，如何能當選黨魁？朱立倫說，他會堅持一個原則，就是不能讓國民黨走絕了，否則就算有千百個理想、要選贏總統，都只是白想。

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