再挺九二共識！江啟臣：民進黨只是反對到底 配合美國反中

江啟臣說，要突破一中的問題，國民黨的方法就是「九二共識」，民進黨因為拿不出方法，只能乾脆反對到底，並配合美國反中。

2021/09/17 19:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今晚參加電視政論節目錄影，提及國民黨的兩岸論述「九二共識」時說，國民黨的論述是有經過實踐的，起碼在過去8年馬政府時期，只是2016以後兩岸關係主導權民進黨手上，國民黨沒有主動權，人民也就無感，然後在反中影響下，大家開始對「九二共識」的信任感消失，才會導致國民黨大選失敗。

江啟臣說，要在「九二共識」之外找更好的兩岸論述並不容易，民進黨至今還沒有找到，因此，他認為把「九二共識」說清楚很重要，所謂一中就是中華民國，不要再有變形的「九二共識」，對岸也已經拉回當年原汁原味的「九二共識」，接下來兩岸要增加互動、互信，才能改善彼此關係，不要再一直停留在「九二共識」上面打轉。

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他說，民進黨絕對不會接受「九二共識」，要突破一中的問題，國民黨的方法就是「九二共識」，民進黨因為拿不出方法，只能乾脆反對到底，並配合美國反中。

江啟臣說，國民黨認為回歸兩岸共識，就是讓兩岸人民過好日子，也就是前高雄市長韓國瑜過去喊出的「貨出得去、人進得來」，當年韓國瑜競選高雄市長時也喊「九二共識」，而且獲得選票更多，這是真正能給人民帶來好處的兩岸解方。

有關藍、白關係，江啟臣指出，這個問題現在討論還太早，現在還卡在2022選舉，只要國民黨打贏2022縣市長選舉，選舉結果會連帶影響政黨版塊，屆時再來談才會比較清楚，現在還無法談藍、白關係。

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