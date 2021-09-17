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    首頁　>　政治

    議員稱張亞中當選主席柯文哲會爽到中風 柯：中風就不好了

    北市議員鍾小平今日下午在議會質詢時表示，若張亞中當選，民眾黨主席柯文哲會爽到中風，更加堅定參選2024年總統的意志，對此柯文哲說，中風就不好了。（記者方賓照攝）

    北市議員鍾小平今日下午在議會質詢時表示，若張亞中當選，民眾黨主席柯文哲會爽到中風，更加堅定參選2024年總統的意志，對此柯文哲說，中風就不好了。（記者方賓照攝）

    2021/09/17 17:09

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨主席選戰最新民調，傳出孫文學校總校長張亞中躍居第一，北市議員鍾小平今日下午在議會質詢時表示，若張亞中當選，民眾黨主席柯文哲會爽到中風，更加堅定參選2024年總統的意志，對此柯文哲說，中風就不好了，但民調忽高忽低、看看就好。

    鍾小平指出，國民黨主席民調目前張亞中超越前新北市長朱立倫，若張亞中當選，傳聞民眾黨歡欣鼓舞、柯文哲會爽到中風。

    鍾小平說，吳敦義擔任國民黨主席時，一直想選總統，那時蔡英文總統、柯文哲、吳敦義2019時的民調，柯文哲遙遙領先蔡英文，如果張亞中當選主席，他要提醒韓粉不能犯傻，若是張亞中當選主席，張會自己出來選總統，就輪不到韓國瑜。

    鍾小平還說，若張亞中當選主席，在中常會自行鼓掌通過成為總統參選人，是否更加堅定柯文哲參選總統的意志，有無具體規劃。對此，柯文哲回應，中風就不好了，現在都不用煩惱，世事難料，人活在世界上，民調忽高忽低看看就好，現在還沒有規劃，每天過日子，2023年再來想就好。

    鍾小平也問，北市副市長黃珊珊是否參選台北市長到底，柯文哲回說，也是明年5、6月再去煩惱；黃珊珊則表示，時間還很久，她還沒開始想。

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