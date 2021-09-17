美前國安顧問建議警局佈署刺針飛彈備戰 柯文哲：國防事情不敢亂講

美國前國安顧問歐布萊恩日前提到台灣應採取備戰措施，包括在警察局放置刺針飛彈。台北市長柯文哲對此表示，國防事情不敢亂講，但這個實在太奇怪。（記者方賓照攝）

2021/09/17 15:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕美國前國安顧問歐布萊恩日前提到台灣應採取備戰措施，包括在警察局放置刺針飛彈。北市議員徐巧芯今日下午在議會質詢時，問台北市長柯文哲對此事的看法，柯表示，國防事情不敢亂講，但這個實在太奇怪，北市警察局則表示，國內目前沒有授權這些裝備放到警察局。

徐巧芯再問，警察局放置刺針飛彈是適合的嗎？還是需要什麼樣的配套措施呢？柯文哲未來不排除選總統，所以跟台北市跟國家都有關係的事情。柯文哲說，國防的事情他也不敢亂講，但是有一點實在太奇怪，「刺針飛彈我們要打誰？」

請繼續往下閱讀...

徐巧芯說，刺針飛彈是可以移動的，然後他的意思是說，如果兩岸開戰，對方有直升機飛過來的時候，可能會對民宅進行轟炸，這時候可以從警察局可以拿出刺針飛彈擊落共軍直升機，北市是否需要做什麼樣的防範跟準備，甚至是演習？

柯文哲說，這個訓練成本很高，沒那麼容易。徐巧芯則表示，要努力，柯應在台北市長的任內，未來交班給其他人，北市要做建設性政策或準備。

柯文哲卻提到，指出北市府連地下室的防空都搞不定，還要做刺針飛彈，如果真的要這樣做，要做的事情很多，不是只有這個。

柯文哲說，最近為了萬安演習，調查防空洞的，但都沒有準備好，過去50年也沒有去嚴格執行。柯還說，依照現在兩岸情勢，其實很多東西該準備都還沒準備，常常都是嘴巴說一說，按照國防部要求，台灣GDP的3%應該用在軍事費用，然後要恢復徵兵制，所以要裝就裝像一點，要全套的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法