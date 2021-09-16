美前國安顧問點明四大優先 歐布萊恩：阻中侵台應列主要國安目標

台灣國旗和中國五星旗。（路透檔案照）

2021/09/16 22:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國撤離阿富汗的亂象被中國拿來大作文章，打擊美國的聲譽，尤其是對台灣的承諾可信度。美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）15日投書「華爾街日報」指出，美國在「後阿富汗」時代，必須將遏止中國入侵台灣列為主要國安目標，並建議四項應該立即採取的措施。

歐布萊恩與2019到2021年間白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander B. Gray）這篇聯名投書指出，一個如「豪豬」般的台灣，會使中國若要入侵台灣，就得進行艱困的兩棲登陸以及久拖的反游擊戰，這兩點都有可能造成中國顯著的傷亡。華府和台北可以採取四項立即措施，遏止中國國家主席習近平發兵入侵。

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首先，美國和其歐洲盟邦應該提供台灣顯著數量的「海軍打擊飛彈」（NSM），這種反艦飛彈可從海上或陸地發射，射程約100海里，部署顯著數量可嚴重威脅中國的兩棲武力，同時，搭配快速、機動「聯合輕型戰術車」（JLTV），可迅速在中國部隊登陸前、後，在台灣多地機動部署，嚇阻第一波攻擊、干擾後續的增援行動。

第二，文中建議台灣從美國那裡爭取「迅擊」（Quickstrike）空投水雷技術。如此，讓中國明白，台灣在美國協助下，有能力在台灣海峽製造拒止區，會牽制中國的兩棲部隊。

第三優先要做的是，在台灣戰略地點部署肩射式「刺針飛彈」，例如全台超過2000個警察局。文中指出，中國近年已大幅擴大直昇機部隊，或許會在兩棲入侵之前，先攻擊台灣的軍民目標，部署針刺飛彈可削弱直昇機部隊對台灣內陸的空中攻擊行動。

最後，歐布萊恩指出，台灣必須強化後備部隊戰力，擁有訓練、裝備、組織良好的民間後備部隊，不僅攸關台灣的國防，也可使中國的任何入侵行動變成一場耗時、耗成本的行動。這樣的情況，將為習近平和中共帶來嚴重的國內政治惡果。

文中說，美國和台灣的果決行動，可阻止習近平，做出可能是1939年以來，最災難性的地緣政治盤算。

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