軍情動態》美軍簽下26億元合約 升級刺針飛彈對抗無人機系統

美軍將斥資9240萬美元（約新台幣26億元）升級刺針飛彈，以便對抗無人機系統。圖為美國海軍陸戰隊發射刺針飛彈。（美聯社）

2021/04/17 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部與洛克希德馬丁的旗下公司洛馬希皮坎（Lockheed Martin Sippican）簽訂合約，將斥資9240萬美元（約新台幣26億元）升級刺針飛彈，以便對抗無人機系統。

據《Defence Blog》報導，美國陸軍承包指揮部（U.S. Army Contracting Command）於本月9日所簽訂的刺針飛彈合約，旨在取得M934E6引信與彈頭、M934E7近炸引信與彈頭，預計將於2025年11月30日之前完成。

請繼續往下閱讀...

傳統的刺針飛彈擊中殺傷引信，可有效打擊敵方的固定翼和旋翼航空器，但敵對國家和恐怖組織所擁有的無人機越來越多，其機體尺寸小且熱訊號低，對刺針飛彈鎖定目標造成了挑戰。

為此，M934E7刺針飛彈近炸引信與彈頭部件，配有無線電感應、測距傳感器以及負責接受訊號的共形天線（conformal antenna），將增強刺針飛彈的鎖定能力，同時也保留了原本的擊中殺傷引信，以達到接近零失誤的可能。

事實上，我國海軍丶陸軍近來也向美國採購肩射型（人員攜行式）刺針飛彈，全案總計新台幣133.7億元，原訂2024年開始交貨，但因為美方決定要將海軍案與陸軍案兩案合一，並於今年底以前重新議價簽約，屆時才會決定肩射型刺針飛彈最新交貨時程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法