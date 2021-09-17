獨家》政院「3+11」完整調查報告曝光 3+11加強版適法性沒問題

行政院調查小組3+11調查報告。（記者簡惠茹翻攝）

2021/09/17 12:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕除了行政院長蘇貞昌的3+11專案報告，行政院「3+11」調查報告也已出爐，調查結論指出，政策面決策考量的依據和理由尚屬妥適，程序面則符合現行指揮中心防檢疫政策決定之相關程序和常規，決策過程沒有製作書面記錄不影響決策有效性和適法性。整體而言，指揮中心3+11加強版模式的決策，是基於我國防疫安全前提下，兼顧維持防疫強度，及避免防疫疲勞所做成的決策。

依據中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第三次追加預算決議事項，要求檢送國籍航空公司機組員3+11決策過程調查報告，調查報告昨晚已經送往各黨團以及各委員會。而行政院長蘇貞昌今天預計說明的3+11專案報告，昨晚也透過媒體搶先曝光。

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行政院調查報告指出，加強版3+11比基礎版3+11更為嚴格，加強版的外站管理以零接觸方式進行，機上全程防護還多了用餐及休息之時間區隔，還有機組員專用廁所；返台防檢疫規定也更嚴格，3天居檢加上檢疫期滿PCR採檢陰性，還要加上11天自主健康管理，還有電子圍籬和航空公司追蹤及關懷。

報告指出，我國機組員防疫管控機制較國際組織或多國家更為嚴格，國際相關航空公司雖支持對機組員對機組員建立防疫管理機制，但不建議採取強制隔離檢疫措施，而多數國家在疫情期間對行哭經組員派遣多採取有條件豁免檢疫隔離，我國考量國際疫情和機組員因國際運輸任務需求頻繁往返國際間，屬於高風險對象之一，特訂定整體防疫管控機制，除執勤返台實施加強版3+11模式外，更嚴格檢視要求外站零接觸、全程機上防護。

針對3+11加強版模式決策程序適法性，報告指出，按照中央流行疫情指揮中心實施辦法第四條規定，由中心指揮官統一指揮、督導及協調各及政府機關、公營事業、後備軍人組織、民間團體執行防疫工作，並依照指揮中心組織架構，指揮中心決策模式非採合議制，而是由指揮官聽取、參酌各任務組和專家學者及相關部會建議，以及疫情相關訊後即可執行決策，較類似首長制，並非每次決策都須有正式會議或製作書面紀錄始能執行。

報告也提及，對於指揮官裁量權限，是屬於常見的決策程序，例如今年1月13日指揮官做出政策決定，針對南非旅客檢疫措施，以及5月3日針對印度旅客檢疫措施，指揮官政策決定和討論過程都沒有製作書面記錄，但並不影響決策有效性和適法性。

調查結論指出，整體而言，指揮中心3+11加強版模式的決策，是基於我國防疫安全前提下，兼顧維持防疫強度，及避免防疫疲勞所做成的決策。在政策面，決策當時指揮中心是綜合評估2020年執行經驗、交通主管機關及利害關係人之意見，而航空公司管理責任已加強，且民航相關法規也已完備，經檢視防疫措施已有落實，及所有長程航班執勤機組員之採檢結果皆陰性等情形，兼顧飛航安全和機組員身心健康等多面向考量後作成決定，決策考量的依據和理由尚屬妥適。

程序面部分，指揮中心依據傳染病防治法第17條第1項規定，因應疫情而跨部會組成之任務編組，須因應國際疫情及突發事件，無平假日或上下班時間之分，需持續密集運作並隨時布達重要訊息；同時因應檢疫防疫議題之跨主管機關權管業務、影響衝擊和時效性等，隨機召集主則部會、相關任務組專家、防疫醫師等即時討論，因疫情瞬息萬變，實務運作上許多討論和決策都是採取面報、電話或通訊軟體通知等形式進行，以爭取時效並提高效率，因此3+11加強版決策符合現行指揮中心防檢疫政策決定之相關程序和常規。

行政院調查小組建議指揮中心與交通主管機關，應持續積極實施各項查核與監控措施，課予國籍航空公司管理責任，且對未落實管理責任之航空公司或違規機組員，依法執行裁罰處分，另外對於各項查核結果，滾動檢討防疫管控機制完整度，以兼顧國內防疫安全和航空產業維運。

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