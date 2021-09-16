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    首頁　>　政治

    阿扁專訪延至10月 鄭文燦：不會直接談政治話題

    桃園市長鄭文燦表示，未來上阿扁總統節目時，應該不會談政治話題。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦表示，未來上阿扁總統節目時，應該不會談政治話題。（記者謝武雄攝）

    2021/09/16 16:17

    〔記者謝武雄／桃園報導〕前總統陳水扁在廣播電台做節目，原本邀請桃園市長鄭文燦於9月5日接受專訪；鄭文燦今天在受訪時表示，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，訪問應該會延到10月，內容大概會談人生各階段經驗，不會直接談政治話題。

    鄭文燦到桃園區安東青創基地視察，有媒體問及此事時表示，原本9月5日的節目專訪，受到疫情影響會拖到10月，因為疫情期間要以市政、防疫為重，不過10月疫情如果有什麼新的變化，也有可能再延期。

    鄭文燦說，做市長其實有很多的酸甜苦辣，阿扁物語應該是要訪問這類故事，不是直接談政治，專訪的內容大概會談人生經驗、求學歷程和不同時期的工作經驗，每個階段所遭遇的故事。

    陳水扁評價鄭文燦是「超越對立、翻轉桃園」；對此鄭文燦表示，這是他在競選市長的重要主軸，因為新時代的桃園要站在新的起跑點；這7年大家經歷了無聲改變、有感的建設，桃園也站在新的起跑點，桃園人都知道桃園變得不一樣了，他已經為桃園未來的20年，打下一個很好的基礎。

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