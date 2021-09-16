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    通霄鎮長陳漢志被羈押 苗縣府秘書陳永賢代理

    陳永賢（左2）今天奉派通霄代理鎮長。（記者蔡政珉攝）

    陳永賢（左2）今天奉派通霄代理鎮長。（記者蔡政珉攝）

    2021/09/16 14:22

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮鎮長陳漢志因遭檢舉涉索回扣，被苗栗地檢署指揮調查局苗栗縣調查站等單位追查搜索後，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准。苗栗縣府民政處指出，為避免通霄鎮務空轉，今天上午委派前縣議員、現任縣府秘書陳永賢代理通霄鎮長。

    苗栗縣府民政處強調，因陳漢志遭羈押，縣府也趕緊安排由陳永賢擔任代理鎮長。陳永賢為目前縣府簡任秘書，曾擔任過頭份鎮長、苗栗縣議員，經歷豐富，也有地方首長經歷。苗栗縣府民政處也表示，若陳漢志羈押期滿釋放後，陳漢志可申請恢復鎮長職務。

    陳永賢說，臨危受命接到縣長徐耀昌指示奉派代理通霄鎮長，希望能與鎮公所團隊一起打拚，也會積極跟代表會、地方里長、社區等溝通、合作，期盼在任內替通霄鎮服務。

    陳永賢曾任2屆升格前的頭份鎮長，以及3任縣議員，地方認為陳永賢從政經驗豐富，且曾擔任苗栗縣人口數最多的頭份鎮（已升格為頭份市）首長，對於地方行政事務相當嫻熟，可協助通霄鎮度過這次的風波。

    通霄鎮民代表傅郁揚表示，目前不瞭解陳漢志案件狀況，對陳漢志遭羈押禁見相當錯愕，也不便多加評論。得知陳永賢有相當豐富的從政歷練，不過初來乍到對於通霄鎮也許較不熟悉，希望能盡快度過適應期。

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