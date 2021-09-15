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    漢光演習》第4天模擬敵船登陸 楓港50門重砲開轟

    F-16V戰機佳冬起飛。（記者蔡宗憲攝）

    F-16V戰機佳冬起飛。（記者蔡宗憲攝）

    2021/09/15 18:17

    〔中央社〕明天將進入漢光實兵演習第四天，根據規劃，軍方將在屏東楓港地區進行反舟波重砲射擊，並出動50門自走砲及榴彈砲對海實施射擊，阻止敵軍以船團方式登陸海岸。

    國軍漢光37號實兵實彈演練13日至17日舉行，最大亮點的屏東佳冬戰備道演練今天清晨順利落幕，IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000及E-2K預警機依序順利降落，總統蔡英文、國防部長邱國正也前往視導，並頒贈加菜金慰勉。

    循例漢光演習首日均演練戰力保存及防護：第二天則實施基礎設施防護、阻絕工事設置等；第三天則是今天的重頭戲戰備道演練；第四天將模擬敵軍欲從各地區上岸，因此除屏東地區舉行聯合反登陸演練，也在北部台北港、八里海灘實施灘岸守備及反突擊等課目；最後一天則實施連續反擊，並於衡山指揮所下達演習結束命令。

    明天是漢光第四天，根據軍方規劃，第四作戰區預計明天清晨將在台南喜樹海灘實施「煙幕掩護作業」，以及於屏東楓港射擊場實施「聯合反舟波重砲射擊」。

    楓港射擊場的聯合反舟波重砲射擊為明天一項重點演練，軍方將出動3類、50門M110A2自走砲、M109A2自走砲及155榴彈砲對海實彈射擊，阻止敵軍以船團方式登陸海岸，屆時恆春地區將砲聲隆隆。為順利達成漢光演習，官兵下午在豔陽下仍持續反覆操演，確保明天萬無一失。

    另外，第二作戰區明天將於台東知本海灘、花蓮北埔海灘同時舉行「海灘反擊作戰」；第五作戰區則在台中番仔寮陣地及濱海公園實施聯合反登陸作業；第三作戰區則於新北八里地區進行灘岸守備。

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