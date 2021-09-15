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    政黨去年財務公布 國民黨餘絀2億多元 民進黨7710萬

    國民黨109年度收支餘絀表。（記者簡惠茹翻攝）

    國民黨109年度收支餘絀表。（記者簡惠茹翻攝）

    2021/09/15 11:02

    〔記者簡惠茹／台北報導〕內政部今天於「政黨資訊網」公開各政黨109年度財務申報書表，國民黨去年收入總計12.5億元、支出為10.4億元、餘絀2億多元；民進黨去年收入為8.56億元、支出7.79億元、餘絀為7710萬元。

    內政部表示，124個政黨全數於8月底完成，申報率與合格率均達100%。政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，但今年因應國內疫情嚴峻，配合中央流行疫情指揮中心宣布全國提升至3級警戒，為配合防疫政策，將申報期限展延至8月31日。

    根據內政部所公開資訊，國民黨決算報告書指出，去年收入總計12億5007萬7726元，實際可支用於黨務經費為6億1312萬4088元，其餘收入6億3695萬3638元由不當黨產處理委員會凍結無法支用，其中政治獻金收入共1.23億元，政黨補助金收入為4億元，黨費收入為8395萬元。

    國民黨經費支出去年為10億4469萬元，其中黨務經費支出4億1640萬1371元，其餘支出為6億2828萬8960元，用於預付租金、不動產拍賣分配標售、行政執行署扣押款等；去年餘絀為2億538萬7395元，國民黨也在決算報告書特別指出，因償還對外借款2億7347萬8千元後，去年度對外借款7500萬元才能維持黨務運作。

    民進黨決算報告書指出，去年收入為8億5566萬8585元，支出7億7856萬1313元，結餘為7710萬7272元，。收入部分，包含黨費收入為4.56億元，政治獻金收入為1.45億元，政黨補助金則有2.52億元，支出部分則是主要用於人事費和業務費。

    內政部指出，124個政黨申報完成的相關財務書表內容，均已公開於「政黨資訊網」，歡迎民眾上網瀏覽查閱。

    民進黨109年度收支決算表。（記者簡惠茹翻攝）

    民進黨109年度收支決算表。（記者簡惠茹翻攝）

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