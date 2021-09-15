漢光圖輯》戰機起降佳冬戰備道全記錄 深夜到白天現場全嗨翻

軍方今天在佳冬戰備道進行各型戰機起降演練，這是首次有戰機降落佳冬戰備跑道。圖為F-16V戰機在戰備道降落，並完成整補作業後立即升空執行戰備任務（記者蔡宗憲攝）

2021/09/15 11:29

〔記者蔡宗憲丶張忠義／屏東報導〕國軍漢光演習今在佳冬戰備道進行重頭戲「戰備道起降實兵操演」，軍方安排IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000三型主力戰機及E-2K預警機起降，首次有戰機降落佳冬戰備跑道，大批軍事迷從昨天白天就先行卡位進駐，就是為了搶拍拍歷史性的一刻。

這也是2004年國軍開始戰備跑道驗證後，第6次進行戰備跑道起降，佳冬成功起降後，國內所有戰備跑道都完成驗證。

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屏東佳冬地區近日天候不佳，國軍曾擬定應變方案，昨晚一度降下大雨，但今天清晨天氣放晴，因此演訓「落地」照常執行，現場吸引大批民眾及軍事迷到場圍觀，還有民眾攜帶國旗揮舞，為國軍打氣。

為了讓起降順利進行，國軍官兵今天清晨在戰備道進行檢視丶撿拾異動及路面整備工作，擔心陰雨氣候干擾，加上天氣預報仍有降雨機率，空軍擬定應變方案，分別為「天氣符合標準就會落地」、「若下雨造成跑道溼滑，採不降落但低空掠過」，以及「雷雨發生，不符安全，戰機不會進場」。

軍警完成周邊管制後，完成指揮所的成立，及設置警示及跑道燈、發電機，田間也完成架設俗稱「太康導航儀」的戰術導航儀，以利戰機順利降落戰備道。所有的攝影迷、軍事迷都搶最佳的攝影位置，鳳梨田旁站滿了人，還有人出動吊車及升降機，只為了拍下戰機的最好畫面。

蔡英文總統今日上午視導佳冬戰備道起降實兵操演，總統首先前往指揮臺聽取演習狀況報告，並視導戰備道起降實兵操演，包括IDF經國號、F-16V、幻象2000及E-2K空中預警機等四型機落地滑行及油料整補作業等課目演練。隨後，蔡總統前往戰備道整補區慰勉操演人員，聽取飛行領隊報告任務執行情況，並與參演官兵合影及頒發加菜金，慰勉國軍執行演訓任務的辛勞。

今天是首次有戰機降落佳冬戰備跑道，軍事迷在昨天白天就先進駐卡位，更漏夜等待精彩畫面的時刻到來。（記者蔡宗憲攝）

凌晨持續有軍方的掃地車輛進行整理跑道異物。（記者蔡宗憲攝）

F-16V戰機完成佳冬戰戰備道降落，由地勤人員進行檢查後隨即起飛。（記者蔡宗憲攝）

幻象2000戰機起飛時，上方恰好有黑鷹直升機在盤旋飛行，隨時注意戰備道上的動態。（記者張忠義攝）

幻象2000戰機起飛。（記者蔡宗憲攝）

IDF戰機自佳冬戰備道上起飛。（記者張忠義攝）

E-2K空中預警機降落後，機翼折起滑行到跑道頭，並在地勤人員檢查後待命起飛。（記者張忠義攝）

E-2K空中預警機起飛，繼續擔任空中警戒與管制任務。（記者張忠義攝）

軍事迷爭睹各型軍機起降，還大手筆出動吊車及升降台，在最好的拍攝高度捕捉絕佳畫面。（記者蔡宗憲攝）

軍事迷不忘帶來國旗加油。（記者蔡宗憲攝）

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