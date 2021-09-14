漢光演習》台南海岸5層阻絕工事 廢蚵架成天然屏障

國軍工兵人員在台南南區鯤鯓海岸架設鋼刺蝟阻絕設施。（記者王俊忠攝）

2021/09/14 17:37

〔記者王俊忠／台南報導〕漢光37號演習，國軍第4作戰區於14日下午在台南南區鯤鯓海灘執行阻絕障礙物設置任務，施設消波塊、鋼刺蝟、防戰車壕溝與鐵絲網等5道阻隔物，阻止敵軍船艦搶灘登陸。現場海灘堆置的大批廢蚵架成了1道天然屏障，演練工兵表示，廢蚵架並非此次任務設施，但若戰時遇有這類天然物，可就地當作1道阻絕設施。

今天下午3點起，陸軍五四工兵群1連80多名官兵人力在鯤鯤近台南海巡隊的海灘施設第1道的消波塊、接著第2道起的鋼刺蝟、防戰車壕溝、屋頂型及蛇腹型的鐵絲網，共5道阻絕工事，模擬力阻敵軍船艦來襲。

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執行國軍表示，第1道與第2道的消波塊、鋼刺蝟目的是防登陸船艦搶灘；第3道防戰車壕溝可防阻車輛；第4、5道的屋頂型及蛇腹型的鐵絲網，則可防堵車輛與人員上岸，其中壕溝等設施並埋設詭雷，可殲敵於灘岸上。

後方則由203旅陸軍步兵擔任守備部隊，是國軍在灘岸阻絕的最後1道防線。官兵說，平日工兵單位是在一般內陸土地架設阻絕設施，利用演習到海岸實地佈設阻絕物，熟悉海灘沙地土質、海水潮汐的變化，可提升工兵人員架設工事的戰技能力。

陸軍二０三旅步兵在海岸後方構築堡壘成為灘岸阻絕最後一道防線。（記者王俊忠攝）

怪手挖掘防戰車壕溝。（記者王俊忠攝）

大批廢蚵架意外成為國軍工兵在台南南區海岸構築阻絕工事的另一道天然屏障。（記者王俊忠攝）

國軍工兵在海岸架設蛇腹型鐵絲網。（記者王俊忠攝）

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