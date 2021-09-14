漢光演習》台南海岸5層阻絕工事 廢蚵架成天然屏障
2021/09/14 17:37
〔記者王俊忠／台南報導〕漢光37號演習，國軍第4作戰區於14日下午在台南南區鯤鯓海灘執行阻絕障礙物設置任務，施設消波塊、鋼刺蝟、防戰車壕溝與鐵絲網等5道阻隔物，阻止敵軍船艦搶灘登陸。現場海灘堆置的大批廢蚵架成了1道天然屏障，演練工兵表示，廢蚵架並非此次任務設施，但若戰時遇有這類天然物，可就地當作1道阻絕設施。
今天下午3點起，陸軍五四工兵群1連80多名官兵人力在鯤鯤近台南海巡隊的海灘施設第1道的消波塊、接著第2道起的鋼刺蝟、防戰車壕溝、屋頂型及蛇腹型的鐵絲網，共5道阻絕工事，模擬力阻敵軍船艦來襲。
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執行國軍表示，第1道與第2道的消波塊、鋼刺蝟目的是防登陸船艦搶灘；第3道防戰車壕溝可防阻車輛；第4、5道的屋頂型及蛇腹型的鐵絲網，則可防堵車輛與人員上岸，其中壕溝等設施並埋設詭雷，可殲敵於灘岸上。
後方則由203旅陸軍步兵擔任守備部隊，是國軍在灘岸阻絕的最後1道防線。官兵說，平日工兵單位是在一般內陸土地架設阻絕設施，利用演習到海岸實地佈設阻絕物，熟悉海灘沙地土質、海水潮汐的變化，可提升工兵人員架設工事的戰技能力。