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    張亞中案漁翁得利？ 江啟臣：莫名其妙把鍋甩給我

    對於外界質疑是否漁翁得利，江啟臣駁斥，他還擔心被害，莫名其妙把鍋甩給他。 （記者羅沛德攝）

    對於外界質疑是否漁翁得利，江啟臣駁斥，他還擔心被害，莫名其妙把鍋甩給他。 （記者羅沛德攝）

    2021/09/14 12:44

    〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會昨決議，因黨主席候選人張亞中攻擊另名候選人朱立倫，將移送考紀會調查並暫停政見會，對此，爭取連任的江啟臣今天上午受訪表示，他對於這個結論覺得錯愕與遺憾。對於外界質疑江啟臣是否漁翁得利？他駁斥，他還擔心被害，莫名其妙把鍋甩給他。

    江啟臣今天上午先接受廣播節目訪問，隨後回到立法院，他在立法院受訪表示，昨天臨時選監會議，連他指派的選堅委員陳明義也沒有被聯絡到，並沒出席，等到結論出來時，他也很錯愕，也感到遺憾。

    江啟臣強調，他也反對將張亞中送考紀會，選監委員會要處理的應該是選務，不是處理考紀的問題，他今天將提案送給組發會，轉給選監委員會，而明天是選監委員會週三例行的會議，他要求重新討論。

    外界質疑，張亞中、朱立倫陷入爭議後，江啟臣將漁翁得利。對此，江啟臣駁斥，這是莫名其妙把鍋甩到他這邊，不管是張亞中送考紀或500萬支票事件，跟他一點也沒有關係，請有心人士不要捕風捉影，也不要用陰謀論把責任轉嫁到他身上。

    江啟臣也提出，從昨天晚上到今天，網路上的留言、貼圖、貼文，說是他們精心設計的指控，他必須嚴正反駁，「這絕對不是事實」，他們陣營沒有收到開會通知，他所派任的委員陳明義並沒有被通知開會，而且也反對將張亞中移送考紀會。

    江啟臣強調，黨內民主應開大門、走大路，這也是辦辯論的原因，大家對任何候選人有什麼疑問與問題，可以在檯面上公開質疑，候選人被公開檢驗，坦率回答問題，這才是黨內民主。對於選舉攻防，對手講的有問題，就公開反駁，對任何質疑，把話說清楚講明白，不用太多額外的想法。

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