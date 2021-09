聯大今開議 加拿大參議員致函UN秘書長：中國無權代表台灣

2021/09/14 11:15

〔記者呂伊萱/台北報導〕聯合國大會今(14)日開議,加拿大保守黨參議員胡薩科斯(Leo Housakos)日前致函聯合國秘書長古特雷斯,強調支持台灣有意義參與聯合國等多邊國際組織。胡薩科斯直言,聯大第2758號決議並沒有授權中華人民共和國在聯合國代表台灣,聯合國祕書處對該決議的詮釋是不正確的。他呼籲聯合國接納台灣參與,並應立即改正對台灣人的歧視性政策。

第76屆聯合國大會今(14)日在紐約聯合國總部開議,並將於9月21日至27日期間舉行總辯論。胡薩科斯在聯大開議前夕推文表示,他已於10日致函聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres),表達對台灣有意義參與聯合國等多邊組織的堅定支持。

胡薩科斯在信中表示,他支持台灣有意義參與聯合國等多邊組織,台灣是該區域的民主燈塔,聯合國早該歡迎台灣成為聯合國體系的合作夥伴。胡薩科斯說,聯合國體系排除台灣已經50年,台灣的利益被中華人民共和國錯誤地代表。

胡薩科斯指出,聯大第2758號決議並未聲明台灣是中國一部分,也沒有授權中華人民共和國在聯合國代表台灣,聯合國祕書處目前對該決議的詮釋是不正確的,且基於錯誤詮釋導致的不公正現象,仍在持續發生。

胡薩科斯說,今年聯合國大會的主題是疫後振興復甦,台灣不僅有效抗疫,更快速應對全球供應鏈需求,並對周邊夥伴國家提供實質性幫助,包括在大流行期間向加拿大提供個人防護裝備,在在證明台灣能夠在聯合國體系中發揮建設性作用的能力,及其對聯合國工作的持續貢獻。

胡薩科斯向古特雷斯喊話,呼籲他立即採取行動,包括第一,解決台灣2350萬人被無理排除在外的問題;第二,改正對台灣護照持有人的歧視政策;第三,確保台灣有權以平等和有尊嚴的方式參加會議,在聯合國永續發展目標(SDGs)相關活動上做出更大的貢獻。

As a steadfast supporter for the inclusion of #Taiwan as a meaningful partner in multilateral organizations, like the @UN, I have sent the following letter to UN Secretary-General António Guterres ahead of this week’s 76th session of the UN General Assembly:



cc @MOFA_Taiwan pic.twitter.com/uuM3O8J43s