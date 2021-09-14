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    聯大今開議 加拿大參議員致函UN秘書長：中國無權代表台灣

    加拿大保守黨參議員胡薩科斯（Leo Housakos）（資料照，路透）

    加拿大保守黨參議員胡薩科斯（Leo Housakos）（資料照，路透）

    2021/09/14 11:15

    〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會今（14）日開議，加拿大保守黨參議員胡薩科斯（Leo Housakos）日前致函聯合國秘書長古特雷斯，強調支持台灣有意義參與聯合國等多邊國際組織。胡薩科斯直言，聯大第2758號決議並沒有授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，聯合國祕書處對該決議的詮釋是不正確的。他呼籲聯合國接納台灣參與，並應立即改正對台灣人的歧視性政策。

    第76屆聯合國大會今（14）日在紐約聯合國總部開議，並將於9月21日至27日期間舉行總辯論。胡薩科斯在聯大開議前夕推文表示，他已於10日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），表達對台灣有意義參與聯合國等多邊組織的堅定支持。

    胡薩科斯在信中表示，他支持台灣有意義參與聯合國等多邊組織，台灣是該區域的民主燈塔，聯合國早該歡迎台灣成為聯合國體系的合作夥伴。胡薩科斯說，聯合國體系排除台灣已經50年，台灣的利益被中華人民共和國錯誤地代表。

    胡薩科斯指出，聯大第2758號決議並未聲明台灣是中國一部分，也沒有授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，聯合國祕書處目前對該決議的詮釋是不正確的，且基於錯誤詮釋導致的不公正現象，仍在持續發生。

    胡薩科斯說，今年聯合國大會的主題是疫後振興復甦，台灣不僅有效抗疫，更快速應對全球供應鏈需求，並對周邊夥伴國家提供實質性幫助，包括在大流行期間向加拿大提供個人防護裝備，在在證明台灣能夠在聯合國體系中發揮建設性作用的能力，及其對聯合國工作的持續貢獻。

    胡薩科斯向古特雷斯喊話，呼籲他立即採取行動，包括第一，解決台灣2350萬人被無理排除在外的問題；第二，改正對台灣護照持有人的歧視政策；第三，確保台灣有權以平等和有尊嚴的方式參加會議，在聯合國永續發展目標（SDGs）相關活動上做出更大的貢獻。

    聯合國大會今（14）日開議，加拿大保守黨參議員胡薩科斯（Leo Housakos）日前致函聯合國秘書長古特雷斯，強調支持台灣有意義參與聯合國等多邊國際組織。（取自胡薩科斯推特）（記者呂伊萱攝）

    聯合國大會今（14）日開議，加拿大保守黨參議員胡薩科斯（Leo Housakos）日前致函聯合國秘書長古特雷斯，強調支持台灣有意義參與聯合國等多邊國際組織。（取自胡薩科斯推特）（記者呂伊萱攝）

    聯合國大會今（14）日開議，加拿大保守黨參議員胡薩科斯（Leo Housakos）日前致函聯合國秘書長古特雷斯，強調支持台灣有意義參與聯合國等多邊國際組織。（取自胡薩科斯推特）（記者呂伊萱攝）

    聯合國大會今（14）日開議，加拿大保守黨參議員胡薩科斯（Leo Housakos）日前致函聯合國秘書長古特雷斯，強調支持台灣有意義參與聯合國等多邊國際組織。（取自胡薩科斯推特）（記者呂伊萱攝）

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