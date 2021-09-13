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    首頁　>　政治

    曾批禁烤肉「假掰」！柯P宣布河濱禁烤肉 慘被PTT酸自打臉

    柯文哲今（13）日宣布北市中秋連假期間禁止河濱公園烤肉。河濱公園烤肉示意圖。

    柯文哲今（13）日宣布北市中秋連假期間禁止河濱公園烤肉。河濱公園烤肉示意圖。

    2021/09/13 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中秋佳節將至，許多縣市為了防疫，已在上週宣布不開放禁止公共場所烤肉，當時曾對此表示「政治就是這樣很假掰」的柯文哲，今（13）日也跟進，宣布北市中秋連假期間禁止河濱公園烤肉，隨後立刻被網友酸爆。

    近期疫情升溫，許多縣市政府於上週便已宣布不開放公共場域烤肉，但柯文哲不肯鬆口，表示將視疫情變化而定，當時他還說，禁止河邊烤肉，結果在屋頂上烤肉還不是一樣？「政治就是這樣很假掰，我不太喜歡」。

    柯文哲還說，如果要安全，乾脆每天在家打坐；他並質疑，難道屋頂可以烤肉、河濱不能烤、在騎樓烤看會不會被警察抓到，警察走了再繼續烤？「這很奇怪，政治還是要務實」。

    不過，柯文哲今日也跟進其他縣市，宣布北市中秋連假期間禁止河濱公園烤肉，柯文哲表示，重點非烤肉而是避免群聚、維持防疫準則，若要派警察整晚巡視烤肉民眾是否遵守梅花座、隔板、社交距離等，實務執行不太可能，因此不予開放。

    相關新聞被轉至PTT後，鄉民紛紛表示：「假掰阿北」、「要在家打坐膩」、「所以前幾天說政治就是這樣太假、假掰的是？」、「4%又被阿北打臉」、「阿北想了很久 還是假掰了」、「假掰他自己講的 笑死」、「不意外，就是假掰的柯文哲」、「笑死，阿不是嗆別人假掰？」

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