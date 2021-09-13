疫情漸趨平穩 蘇貞昌︰適度鬆綁2級警戒管制措施

行政院長蘇貞昌今（13）日上午召開擴大防疫會議。（行政院提供）

2021/09/13 14:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長蘇貞昌今（13）日上午召開擴大防疫會議，會中表示，因國內疫情已趨平穩，且多數地方政府已有連續多日零確診佳績，建議指揮中心以防疫為前提，考量國人生活便利及民眾生計，朝向人性化及易執行的方向，適度鬆綁二級警戒下的管制措施。

指揮中心在今日擴大防疫會議中報告，有關新北市某校園及社區感染事件的接觸者，目前總計已隔離2509人，列自主健康管理881人，自我健康檢測62人，總計3452人採檢、其中3157人為陰性，29人為陽性，另有266人尚待安排或採檢中，而近日後續發生的個案均為匡列對象，目前疫情仍在控制狀況，未來將持續找出潛藏感染源、持續調查高風險接觸者並儘速進行隔離。

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另有關疫苗施打情形，指揮中心指出，目前已施打1243.9萬人次，疫苗接種人口涵蓋率為48.58%，劑次人口比為53.04（劑／每百人）。

關於9月22日起即將針對12至17歲學生進行BNT疫苗施打作業，指揮中心表示，目前正透過教育部回收意願書，未來將造冊分別統計校園集中接種及至合約醫療院所接種人數提供地方衛生局（所），並依學校與衛生局（所）協調排定的接種日程，實施校園接種作業。

蘇貞昌聽取相關報告後表示，感謝指揮中心、地方政府以及國人協力配合相關防疫作為，目前長榮機師染疫案已受到控制，新北市某校園及社區感染事件目前也在控制之下，指揮中心也於今日成立專案進駐新北市染疫社區設置接種站進行疫苗施打，請指揮中心持續追蹤、匡列及調查，將疫情的影響限縮在最小範圍之內。

另有鑑於目前國內疫情已趨平穩，且多數地方政府已有連續多日零確診的佳績，蘇貞昌就有關二級警戒下的管制措施，例如相關活動會展的活動人數上限以及容留人數等相關措施是否需調整，建議指揮中心考量國人生活上的便利性以及民眾生計上的便利性，以嚴格遵守相關指引的防疫目標為前提，朝向越來越人性化以及易於執行的方向，適度鬆綁相關指引規範。

蘇貞昌指出，目前疫苗接種人口涵蓋率已接近5成，國外採購疫苗也陸續到貨，國內研發疫苗亦已開放施打，且指揮中心先前已對外宣布，已規劃採購莫德納次世代疫苗明年2000萬劑、後年1500萬劑，呼籲國人同胞依指揮中心規劃依序進行疫苗意願登記及預約施打。

另有關9月22日起即將針對12至17歲學生進行施打BNT疫苗，蘇貞昌請指揮中心按規劃配送疫苗及配置施打站，並請指揮中心對外詳實說明學生施打BNT疫苗的自願性以及相關副作用，亦請指揮中心於各施打站妥適規劃相關醫療人力並備妥因應副作用的藥劑以及後送機制，務必做到預防於未然。

今日與會者包括行政院副院長沈榮津、行政院祕書長李孟諺、政委兼發言人羅秉成、政委黃致達、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、教育部長潘文忠、經濟部長王美花、次長陳正祺、內政部次長陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、石崇良、疾管署長周志浩、副署長羅一鈞。

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