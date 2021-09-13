500萬美金本票樣張被張亞中當支票 洪秀柱：非常憤怒

國民黨前主席洪秀柱（見圖）今天再度出面受訪，強調張亞中在中常會上的說法會引起誤解，讓別人對她的人格產生懷疑，所以她非常憤怒，才要出面澄清。（資料照）

2021/09/13 14:24

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中掀起的其實是本票樣本的500萬美金支票案，引發前主席洪秀柱不滿，洪今天再度出面受訪，強調張亞中在中常會上的說法會引起誤解，讓別人對她的人格產生懷疑，所以她非常憤怒，才要出面澄清。

對於500萬美金本票爭議，洪秀柱今出面受訪，坦言對於張亞中在中常會上的談話，心裡覺得非常生氣，甚至讓外人對她和行管會主委邱大展、對國民黨都有質疑，整件事茲事體大，話不講清楚會有後遺症，對國民黨和她個人都有很大傷害。

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洪秀柱指出，張亞中在中常會上稱是3張共500萬美金的支票，但借錢是開本票給對方，然後對方把現金拿出來借，錢還了後本票就退回來，本票可以說是一個保證，保證一定會兌現，如果沒兌現就可提起訴訟，要求償還甚至查封財產。

洪秀柱表示，張亞中當時主動提出去馬來西亞找朋友借錢，但國民黨必須給出本票作為抵押、保證，但黨部也很擔心，「本票給你了，支票沒有怎麼辦？」所以為了特別證明張是為國民黨去馬來西亞借錢，才開了3張本票樣本，也應對方要求，把本票原來的是新台幣改成美金，是象徵性的本票。

洪秀柱也說，張亞中提到不敢講支票會不會兌現，還說要洪秀柱選上黨主席才能兌現，但當時國民黨的當務之急是發不出黨工薪水，在後來借到9千萬元及解凍幾張支票後，黨工薪水就暫時沒問題，她思考過就跟張亞中說，這些錢先不要借了。

洪秀柱認為，張亞中提到支票會不會兌現他不敢講的說法會引起很多質疑，她身為被指控或消費的當事者，需要出來做說明跟解釋，媒體之前詢問時，她當時非常生氣，認為張有點在說謊，所謂的支票明明是本票，也不是真的本票，還說這些支票能不能兌現不敢講，「我心裡當然會有情緒在」。

洪秀柱說，她一直強調對黨主席選舉關心但不介入，認為每位候選人都有優點也有罩門，選舉時大家有攻防但不要過度尖銳，不要選後連朋友都做不成。

洪秀柱表示，只是看到張亞中這樣的發言，讓她心裡很難過，覺得會給國民黨帶來後遺症，被民進黨或網軍拿去做文章，甚至對她的人格跟品德都產生懷疑，這是她當下非常憤怒的原因。

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