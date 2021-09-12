張亞中秀500萬美金支票 洪辦打臉：是本票樣張非支票

洪秀柱辦公室今發出聲明表示，張亞中於日前黨內政見發表會上提出的3張500萬美元「支票」，事實上是「本票樣張」而非「支票」。（資料照）

2021/09/12 16:15

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中在國民黨中常會政見發表時，秀出宣稱3張共500萬元美金的「支票」試圖證明自己有募款能力，該說法今遭到戳破，時任國民黨主席洪秀柱辦公室指出，所謂支票事實上是「本票樣張」，張的說法容易引起外界誤會。

洪秀柱辦公室今發出聲明表示，張亞中於日前黨內政見發表會上提出的3張500萬美元「支票」，事實上是「本票樣張」而非「支票」。

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洪辦指出，2016年國民黨的帳戶被黨產會凍結，已影響黨工薪資發放，洪秀柱一邊到處奔走借款，一邊與黨產會進行行政訴訟。張亞中聞悉黨務經費短缺困境，主動向洪表示願前往馬來西亞向1位熟識的僑領借款，惟須黨部提供本票以茲證明，因此行管會主委邱大展當時提供了3張500萬美元本票的「樣張」，以資證明若能借得款項，即可開出正式本票。

洪辦表示，張亞中當時從馬來西亞返台後回覆，該名僑領希望等洪連任黨主席之後再將款項借出。但已難解黨務開支的燃眉之急，所幸當時洪已經以自己的名義向民間友人（包括郭台銘母親）簽下2張本票（各4500萬元，共9000萬元），順利借到款項，同時也贏了一項行政訴訟，可解凍幾張支票，以暫時支付薪資短缺。

洪辦提到，洪秀柱在2017年1月24日即告知邱大展及張亞中，目前已不需再向僑領借款，邱大展請張亞中將3張本票樣張歸還黨部，但張回覆「本票樣張在馬來西亞」，並未歸還。

洪辦說，看到張亞中教授日前在中常會上拿出3張本票樣張，洪秀柱感到十分意外，然中常會後第2天，在邱大展的要求下，張亞中已將此3張「本票樣張」歸還黨部！洪秀柱擔憂張亞中此舉容易使外界誤會，特此說明，希望澄清各界疑慮。

洪辦最後也說，雖未借款成功，洪秀柱仍對張亞中及海外僑領的熱誠相助心意，仍表感謝。

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