張亞中500萬美金「支票」 國民黨證實：本票「樣張」已還黨部

國民黨主席候選人張亞中在中常會上秀出的3張本票。（張亞中提供）

2021/09/13 13:55

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中在國民黨中常會掏出宣稱為500萬美金的3張「支票」，引爆國民黨前主席洪秀柱不滿跳出來解釋，國民黨今說明，該3張是行管會主委邱大展提供的本票「樣張」，在跟張亞中要求下，3張本票樣張已經歸還給黨部。

國民黨行管會表示，2016年國民黨被黨產會凍結銀行存款資金，嚴重影響黨務營運，也無法發放黨工薪資，張亞中聞悉黨務經費短缺之困境，主動向洪秀柱表示願前往馬來西亞向一位熟識的僑領借款，惟須黨部提供本票以茲證明；因此，邱大展當時提供了3張500萬美元本票的「樣張」，以資證明若能借得款項，即開出正式本票。

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行管會指出，然而張亞中返台後回覆：「該名僑領希望等洪主席連任黨主席之後再將款項借出」；所幸當時洪秀柱已向民間友人順利借到款項，亦經由行政訴訟可解凍幾張支票，暫時因應黨工同仁薪資。洪亦告知邱大展及張亞中，目前無須再向僑領借款，本項資金借貸乙事即無後續。

行管會表示，至於3張500萬美元本票的「樣張」，這數年來屢經交涉，均遭張亞中以「本票樣張在馬來西亞」為由遲遲未歸還，張於9月8日在中常會政見說明會上拿出3張本票樣張後，黨部再次要求歸還，張於9月9日下午5時將3張「本票樣張」歸還黨部結案。

國民黨強調，106年本黨遭「不當會」凍結資金，財務困窘，感謝洪前主席的奔走借款、犧牲付出。目前黨部厲行精簡政策，所有經費收支均依法令規定辦理，亦感謝外界關注，特此說明。

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