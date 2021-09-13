秀本票爭議隔空槓洪秀柱 張亞中：感謝證明本人有募款能力

國民黨主席候選人張亞中在中常會上秀出的3張本票。（張亞中提供）

2021/09/13 09:10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中在中常會上秀出3張本票，卻宣稱為500萬美元支票，被前主席洪秀柱跳出來戳破，還發出聲明澄清。張亞中今早則又發出新聞稿，強調洪的聲明證明他本人有募款能力，也確實運用人脈幫助了國民黨。

對於中常會上的本票爭議，張亞中今早發出新聞稿表示，張亞中已經充分證明他有募款能力。並承諾未來在他當選後，地方黨部運作經費均由中央承擔。

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張亞中批評，昨天一篇失實的報導，吹皺一池春水，非常感謝洪秀柱即時聲明為他澄清，證明他本人確實曾經在國民黨財務最危急的時刻，運用了人脈幫助了黨，同時也證明了他本人確實擁有募款能力，在必要的時刻，絕對不會讓本黨陷入財務危機。洪在聲明中對他表示的感謝，充分證實此事非虛。

張亞中認為，此一事件目前輪廓已經基本清晰，當時他確實在洪秀柱的指示下，前往馬來西亞接洽借款事宜，所以沒有欺騙任何人。當時也確實由行管會主委邱大展開具了3張本票樣張並用印作為憑證。為此，他也是特別再次赴馬來西亞，親自將該慿證交予願提供借款者。

張亞中聲稱，後來這筆錢並未真正到帳，原因已在洪秀柱的聲明中說明，就是因為當時國民黨已經借到錢，法院也解封了被黨產會扣押的7張本票，所以暫時不需要了。但是當時僑胞並未立刻將3張本票憑證寄回給本人，原因是希望等待如果洪可以連任，還有需要的話，他們還是願意提供借款，整個事情的來龍去脈就是如此。

張亞中說，對於此次爭議，首先是開始於一個顯然不實，也並未仔細查證的報導，不知道這是不是對手陣營故意放出的烏賊戰，但是此一不實報導已經為他帶來傷害則是事實。

張亞中批評，他以一腔熱血，在黨面臨重大危機時，出面為黨解決問題，可是得到的對待卻是如此，不只沒有人感謝他的挺身而出，反而是以種種莫須有的言論，對他展開攻擊。讓他有種「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」之感。

張亞中還說，對於不實的報導，或是提供不實訊息的人，將在搜集相關資料後，展開法律上的追訴，並且要求報導的媒體提出相關事件的即時澄清。

張亞中認為，有人質疑他當選後會造成國民黨財務危機，此事件應是非常好的澄清，也證明質疑完全沒有根據。未來如果他能夠當選，只要黨有需要，他完全有能力處理任何的財務問題，絕對不會有發不出薪水的狀況。

張亞中說，國民黨不只不會發不出薪水，在上次的政見發表會中，他也承諾，只要他擔任黨主席，所有地方黨部的黨務運作經費，全部都會由中央負責。「請相信我籌措經費的能力，不要再被其他候選人所誤導！」

國民黨主席候選人張亞中。（資料照）

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