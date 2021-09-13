GTI年度論壇週三登場 吳釗燮將發表專題演講

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度研討會明起登場，外交部長吳釗燮將發表專題演講。今年論壇主題為「美台關係：打造21世紀議程」。（取自外交部推特）

2021/09/13 12:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度研討會將於週三、週四登場，外交部長吳釗燮將發表專題演講。今年論壇主題為「美台關係：打造21世紀議程」，將邀集美台政策領域專家，從戰略、經貿、安全與台海國際化等角度對談研討。

全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）是華府第一個以台灣為研究核心的智庫。透過政策研究增進台灣、美國及各國的關係，確保台灣民主與安全，提升台灣的國際地位與角色。GTI自2016年9月成立至今滿5週年，將於9月15日至16日舉辦年度研討會。

請繼續往下閱讀...

年度研討會是GTI的旗艦活動，邀集美台政策領域專家討論當前挑戰，並提出未來可能的解決方案。今年主題為「美台關係：打造21世紀議程」，將舉辦為期兩天、4場次的論壇。

駐美代表蕭美琴將致開幕詞，外交部長吳釗燮將在會議首日以預錄方式發表專題演講，首場「大戰略」場次與會者包括美國國務院前亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國國家民主研究院執行長米契爾（Derek Mitchell）、日本前國家安保局次長兼原信克、大西洋理事會戰略專家克羅尼（Matthew Kroenig）、前駐美代表處政治組長趙怡翔等人。

第二場次主題是經貿發展、第三場次則為國防安全，第四場次是國際化的台灣海峽。美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也將出席年度研討會，發表閉幕演講。歐布萊恩7月加入GTI，並擔任21世紀美台關係工作小組主席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法