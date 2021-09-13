為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    GTI年度論壇週三登場 吳釗燮將發表專題演講

    華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度研討會明起登場，外交部長吳釗燮將發表專題演講。今年論壇主題為「美台關係：打造21世紀議程」。（取自外交部推特）

    華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度研討會明起登場，外交部長吳釗燮將發表專題演講。今年論壇主題為「美台關係：打造21世紀議程」。（取自外交部推特）

    2021/09/13 12:57

    〔記者呂伊萱／台北報導〕華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度研討會將於週三、週四登場，外交部長吳釗燮將發表專題演講。今年論壇主題為「美台關係：打造21世紀議程」，將邀集美台政策領域專家，從戰略、經貿、安全與台海國際化等角度對談研討。

    全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）是華府第一個以台灣為研究核心的智庫。透過政策研究增進台灣、美國及各國的關係，確保台灣民主與安全，提升台灣的國際地位與角色。GTI自2016年9月成立至今滿5週年，將於9月15日至16日舉辦年度研討會。

    年度研討會是GTI的旗艦活動，邀集美台政策領域專家討論當前挑戰，並提出未來可能的解決方案。今年主題為「美台關係：打造21世紀議程」，將舉辦為期兩天、4場次的論壇。

    駐美代表蕭美琴將致開幕詞，外交部長吳釗燮將在會議首日以預錄方式發表專題演講，首場「大戰略」場次與會者包括美國國務院前亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國國家民主研究院執行長米契爾（Derek Mitchell）、日本前國家安保局次長兼原信克、大西洋理事會戰略專家克羅尼（Matthew Kroenig）、前駐美代表處政治組長趙怡翔等人。

    第二場次主題是經貿發展、第三場次則為國防安全，第四場次是國際化的台灣海峽。美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也將出席年度研討會，發表閉幕演講。歐布萊恩7月加入GTI，並擔任21世紀美台關係工作小組主席。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    吳釗燮、顧立雄赴美 美台進行國安、軍事雙會談
    2021/09/13 05:30

    吳釗燮、顧立雄赴美 美台進行國安、軍事雙會談
    駐美處正名 顧立雄、吳釗燮與美交涉
    2021/09/12 05:30

    駐美處正名 顧立雄、吳釗燮與美交涉

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    美兩議員挺我入聯 外交部感謝友我作為
    2021/09/10 23:55

    美兩議員挺我入聯 外交部感謝友我作為
    投書日媒 吳釗燮︰聯合國應接納台灣 讓良善力量貢獻防疫
    2021/09/05 13:49

    投書日媒 吳釗燮︰聯合國應接納台灣 讓良善力量貢獻防疫

    國家戰略、高雄領航 大南方點燃產業錢潮
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播