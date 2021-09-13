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    吳釗燮、顧立雄赴美 美台進行國安、軍事雙會談

    外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄低調赴美國訪問，與美方高層會面，進行每年一度的台美高層對談 。（路透檔案照）

    外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄低調赴美國訪問，與美方高層會面，進行每年一度的台美高層對談 。（路透檔案照）

    2021/09/13 05:30

    〔記者楊淳卉／台北報導〕在九日「拜習通話」之前，外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄一行低調赴美國訪問，與美方高層會面，進行每年一度的台美高層對談（又稱「特殊管道對談」（Special Channel））及軍事安全會議「蒙特瑞會談」。據了解，國安高層此次訪美期間約一週，我方人員包括吳釗燮、顧立雄、國安會副秘書長徐斯儉、多名國安會諮詢委員及國防部人員，陣容龐大。

    台美在國防、外交、國安等領域，存在每年例行性的官方對話管道，包括軍事安全會議「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）、國防檢討會談（Defense Review Talks），外交領域的「台北政治軍事對話」（Political and Military Dialogue），以及台美高層會談、又稱「特殊管道對談」等，皆為不公開會議，並視對談議題由雙方研議出席人員。

    「特殊管道對談」多由台灣國安會秘書長與白宮副國安顧問主談。二○一九年五月時任國安會秘書長李大維訪問美國時，會晤美國國安顧問波頓，為台美斷交雙方國安高層首長首次會晤，意義重大。

    我方推美處更名已近一年

    對於近日美方考慮將我駐美代表處更名為「台灣代表處」的傳聞，相關人士指出，我方推動更名自川普政府後期至今已將近一年，應與台灣國安高層此次赴美參與高層對談無直接關聯。

    相關人士指出，二○一七年至二○一九年，我在七個國家的駐外機構被迫拿掉「台灣」或「中華民國」等字樣，外交部陸續推動代表處使用「台灣」，這也符合國內的目標。

    相關人士也強調，若駐美代表處更名為「台灣代表處」，如同美國「台灣關係法」也使用「台灣」一般，符合美國內的內部準則及長期政策。

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