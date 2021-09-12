駐美處正名 顧立雄、吳釗燮與美交涉

針對台灣駐美代表處正名等議題，外媒報導，美方資深官員已與國安會秘書長顧立雄（左圖）和外交部長吳釗燮（右圖）在距離華府不遠的馬里蘭州首府安納波利斯，舉行特殊管道對話。（資料照）

2021/09/12 05:30

與美方討論議題 包括拜登政府12月民主峰會

〔記者吳書緯、闕敬倫、施曉光／綜合報導〕英國媒體金融時報報導，美國拜登政府考慮同意讓我方駐美代表處的名稱，由「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」；對此，美台雙方均不評論該消息。美國國務院重申對台支持堅若磐石，美國仍致力於維持與台關係；我外交部也說，全面強化及提升台美關係，一直是我國政府長期努力的目標。

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美國務院重申 對台支持堅若磐石

外媒報導提到，美方資深官員已與國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮在距離華府不遠的馬里蘭州首府安納波利斯，舉行特殊管道對話。涉外人士指出，台灣派出國安會秘書長及外交部長的高層級官員赴美，與美方的討論議題勢必相當廣泛，即便有外館正名，也不會是唯一的內容；包括拜登政府預計十二月舉辦「民主高峰會」，台灣以何種形式與會，相信美台雙方也會深入討論。

針對外媒指稱華府正在考慮台灣提出將駐美代表處更名為「台灣代表處」的可能，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）雖未正面回應，但她重申美國對台灣的支持堅若磐石，美國仍致力於維持與台灣的關係；台灣是領先的民主政體，也是關鍵的經濟與安全夥伴。

外交部：務實態度 深化台美關係

台灣外交部也說，全面強化及提升台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係增長有目共睹，我國政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。至於受到討論的當事人台灣駐美代表處對此同樣沒有評論。

蘇貞昌：符合事實、方便辨識

行政院長蘇貞昌昨前往中央災害應變中心視察，被問及外館正名一事時指出，台灣人的代表處本來就叫台灣代表處，這樣符合事實、方便辨識，也容易區隔。他並說，很感謝相關國家都往正名這方面發展，這也是因為近年來，總統蔡英文與全體民眾的努力之下讓台灣被看見，盼大家多加油，持續讓台灣被尊敬、被看見。

國民黨則表示，此事尚未獲得官方證實，但假設我駐外機構存在更名的可能性，首選應該是中華民國。

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